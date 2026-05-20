Bộ đôi cá voi phá kỷ lục về hành trình vượt biển

Hình ảnh của Quỹ Cá voi Thái Bình Dương cho thấy một con cá voi lưng gù ở ngoài khơi Úc vào tháng 5 ảnh: ap

AFP hôm 20.5 dẫn thông báo của một đội ngũ các nhà nghiên cứu quốc tế đã xác thực kỷ lục mới ở loài cá voi lưng gù, nhờ vào ảnh chụp phần đuôi của hai cá thể.

Tác giả báo cáo Cristina Castro, nhà sinh học biển thuộc Quỹ Cá voi Thái Bình Dương, phải thốt lên rằng những cuộc hành trình đầy ngoạn mục của loài cá voi trên là điều chưa từng được ghi nhận trước đó.

Theo báo cáo trên chuyên san Royal Society Open Science, bà Castro cho biết mỗi con cá voi lưng gù đều có hoa văn độc nhất vô nhị ở mặt dưới phần đuôi, có thể so sánh như dấu vân tay ở người nếu xét theo khía cạnh nhận dạng từng cá thể.

Các nhà khoa học đã sử dụng thuật toán nhận diện hình ảnh để phân tích hơn 19.000 hình ảnh được chụp từ năm 1984 đến năm 2005 ở vùng biển ngoài khơi đông Úc và Mỹ Latin.

Kế đến, họ rà soát từng tổ hợp trùng khớp để lần theo hành trình vượt đại dương của hai cá thể cá voi lập kỷ lục.

Con cá voi lưng gù lập kỷ lục đầu tiên được chụp lần đầu vào năm 2007 tại vịnh Hervey thuộc bang Queensland ở bờ đông nước Úc.

Con vật xuất hiện một lần nữa tại cùng địa điểm vào năm 2013. Sáu năm sau, phần đuôi đặc trưng của cá thể này lọt vào ống kính ở ngoài khơi siêu đô thị Sao Paulo của Brazil.

Nếu tính theo đường chim bay, khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của hành trình là 14.200 km.

Con cá voi lập kỷ lục thứ hai đi theo hướng ngược lại. Đầu tiên con vật được chụp ảnh ở ngoài khơi Bahia (Brazil) vào năm 2003 với 8 cá thể khác.

Khoảng 22 năm sau, vào năm 2025 nó được phát hiện ở vịnh Hervey cách đó 15.100 km.

Kỷ lục trước đó thuộc về một cá thể cá voi lưng gù đã di chuyển hơn 13.000 km từ bờ biển Thái Bình Dương của Colombia đến Zanzibar ngoài khơi miền đông châu Phi.