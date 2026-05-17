Đâu là vùng sáng nhất và tối nhất của trái đất về đêm?

Hạo Nhiên
17/05/2026 13:33 GMT+7

Những bản đồ mới do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tổng hợp dựa trên dữ liệu thu thập gần một thập niên đã ghi nhận quá trình sử dụng ánh sáng nhân tạo thay đổi như thế nào trên trái đất.

Đâu là vùng sáng nhất và tối nhất của trái đất về đêm? - Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng lại dữ liệu Black Marble do NASA tổng hợp. Phần màu tím cho thấy những chấm mờ, trong khi màu vàng thể hiện những chấm sáng

ảnh: NASA

Để tổng hợp những bản đồ phản ánh trái đất về đêm, các nhà nghiên cứu NASA phân tích dữ liệu đến từ chương trình có tên "Black Marble" (tạm dịch: Viên bi đen của vũ trụ), theo Đài CBS News.

Chương trình này sử dụng cảm biến chuyên dụng để ghi lại hình ảnh trái đất vào ban đêm trong điều kiện ánh sáng yếu. Dữ liệu được thu thập từ 3 vệ tinh khác nhau trong giai đoạn từ năm 2014 – 2022.

Trước khi tổng hợp, các nhà nghiên cứu hình dung sẽ phát hiện "sự gia tăng dần theo từng năm về lượng ánh sáng nhân tạo trong đêm".

Tuy nhiên, cuối cùng họ lại đứng trước một kết quả thực tế mà theo đó những mô hình biến đổi độ sáng trở nên phức tạp hơn nhiều.

"Quá trình phân tích cho phép khắc họa một thế giới liên tục biến động với những đợt bùng nổ và suy giảm công nghiệp, hoạt động xây dựng, tình trạng mất điện, cũng như sự chuyển dịch theo thời gian đến từ việc cải tạo liên quan đến chính sách", NASA cho biết.

Đội ngũ các nhà nghiên cứu phát hiện mỗi vị trí được cảm biến theo dõi qua nhiều năm đã trải qua các đợt chuyển đổi rõ rệt trong suốt 9 năm dữ liệu được thu thập.

Trong khoảng thời gian đó, cường độ phát sáng tăng 34%, trong khi hiện tượng giảm sáng bù trừ mức tăng đó khoảng 18%.

Đâu là vùng sáng nhất và tối nhất của trái đất về đêm? - Ảnh 2.

Bản đồ tổng thể do NASA cung cấp

ảnh: nasa

Cả xu hướng tăng sáng lẫn giảm sáng đều "gia tăng đáng kể trong thập niên qua", theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature.

Tất cả những chuyển động này phản ánh mức độ biến động ngày càng tăng của hoạt động con người về đêm. Các thông tin thu thập được đã mang đến cơ hội hiểu sâu hơn về quá trình đô thị tiến hóa, chuyển dịch năng lượng, những ảnh hưởng chính sách và hậu quả đối với sinh thái đến từ sự thay đổi nhanh chóng trong môi trường ánh sáng ban đêm

Ở Mỹ, các thành phố Bờ Tây sáng hơn do dân số gia tăng. Ở Bờ Đông, ánh sáng yếu hơn, mà theo các nhà nghiên cứu đến từ việc sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng và sự tái cấu trúc kinh tế trên bình diện rộng hơn.

Trên thế giới, ban đêm trở nên sáng hơn ở Trung Quốc và miền bắc Ấn Độ, do quá trình phát triển đô thị được mở rộng. Xuyên suốt châu Âu, các nhà nghiên cứu ghi nhận một xu hướng tối đi, nhiều khả năng do áp dụng những biện pháp tiết kiệm năng lượng tại các địa phương.

Đặc biệt họ ghi nhận một đợt giảm mạnh vào năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và gây khủng hoảng năng lượng ở khu vực.

