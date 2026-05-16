Bằng chứng cho thấy trái đất đang lao qua một đám mây liên sao khổng lồ

Hạo Nhiên
16/05/2026 16:18 GMT+7

Hệ mặt trời đang ở rìa một cụm mây liên sao khổng lồ, nhưng bụi sao đã để lại dấu vết ở vùng cực nam của trái đất, giúp các nhà khoa học nhận ra điều gì đang diễn ra cho hành tinh chúng ta.

Mô phỏng hành trình của hệ mặt trăng xuyên qua Đám mây Liên sao Địa phương, và bằng chứng bụi sao tích tụ ở Nam Cực

Trong khoảng 20 triệu năm trở lại đây, một số ngôi sao láng giềng của hệ mặt trời đã nổ tung trong những sự kiện siêu tân tinh, phóng thích những đám mây khí và bụi khổng lồ vào vũ trụ, tạo nên cái gọi là Đám mây Liên sao Địa phương.

Thậm chí đến giờ phút này, hệ mặt trời, gồm cả trái đất, đều đang lao qua Đám mây Liên sao Địa phương. Còn gọi là Bong bóng địa phương, đám mây trải rộng khắp 30 năm ánh sáng.

Các nhà khoa học ghi nhận hệ mặt trời đã tiến vào đám mây này cách đây từ 44.000 năm đến 150.000 năm.

Họ gần đây tìm ra chứng cứ mới ở Nam Cực cho thấy đám mây đã để lại bụi sao trên trái đất, theo báo cáo đăng trên chuyên san Physical Review Letters.

Năm 2019, đội ngũ nhà nghiên cứu do giảng viên danh dự Dominik Koll của Đại học Quốc gia Úc thu thập được khoảng 500 kg tuyết ở Nam Cực.

Khi kiểm tra, họ phát hiện tuyết chứa sắt-60, một đồng vị phóng xạ hiếm thường có liên quan đến những vụ nổ siêu tân tinh.

Sau nhiều năm nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia Úc kết luận rằng cách giải thích khả thi nhất cho sự tồn tại của sắt-60 trong tuyết Nam Cực chính là giả thuyết từ Đám mây Liên sao Địa phương

Trong 80.000 năm qua, bụi liên sao đã tích tụ ở Nam Cực, trong quá trình hệ mặt trời di chuyển qua đám mây này.

Theo bài viết trên trang The Conversation, chuyên gia Koll thừa nhận mọi thứ vẫn chưa ăn khớp một cách hoàn hảo, nhưng các mẫu băng từ Nam Cực không thể nghi ngờ gì đã mang theo dấu ấn của đám mây liên sao trong hồ sơ địa chất của trái đất.

