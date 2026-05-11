'Khách quý' đến từ rìa hệ mặt trời, lần tiếp theo phải 170.000 năm nữa

Sao chổi C/2024 G3 (ATLAS) ảnh: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/C. Corco

Trong hàng ngàn năm, các nhà thiên văn học nhiều lần chứng kiến sao chổi Halley đến rồi đi, lộ diện trước mắt thường trong mỗi từ 72 đến 80 năm.

Lần gần nhất con người thấy được sao chổi Halley là vào năm 1986, trong khi lần xuất hiện kế đến sẽ vào khoảng giữa năm 2061.

Tuy nhiên, những sao chổi khác phải nhiều thời gian hơn thế để đến gần trái đất. Theo tờ The New York Times, sao chổi C/2025 R3 PANSTARRS, vừa mới được phát hiện hồi năm ngoái, đã xuất hiện trên bầu trời đêm của Bắc Bán Cầu trong vài tuần qua.

Đến khi lên đường rời đi, sao chổi này sẽ không quay lại trong khoảng 170.000 năm nữa.

Điều đó có nghĩa là con người đang đứng trước cơ hội vô cùng hiếm hoi để chiêm ngưỡng một "khách mời" vô cùng quý giá đến từ rìa hệ mặt trời.

Nguồn gốc của sao chổi trên thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới thiên văn, những người cho rằng C/2025 R3 PANSTARRS có lẽ đến từ Đám mây Oort vốn đại diện cho rìa ngoài của hệ mặt trời.

Các nhà nghiên cứu tin rằng Đám mây Oort chứa nhiều thiên thể băng đá như C/2025 R3 PANSTARRS.

Những sao chổi có chu kỳ quỹ đạo dài đại diện cho các hiện tượng vô cùng hiếm gặp, và mang đến cơ hội quý giá để con người quan sát những vùng xa xôi nhất của Thái Dương hệ.

"Mỗi khi phát hiện ra một sao chổi, đó cũng là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy chúng, và cũng sẽ là lần cuối cùng chúng ta chiêm ngưỡng chúng trong cuộc đời này", tờ The New York Times dẫn lời nhà thiên văn học Josh Aoraki của Te Whatu Stardome (New Zealand).

Cũng chưa chắc rằng các nền văn minh loài người trong tương lai vẫn còn cơ hội nhìn thấy "khách quý" C/2025 R3 PANSTARRS thêm một lần nữa.

Chuyên gia Matt Woods của Đài thiên văn Perth (Úc) cho biết những tương tác hấp dẫn với các hành tinh của hệ mặt trời trên đường di chuyển có thể "tống khứ" các sao chổi khỏi Thái Dương hệ dù chẳng ai mong muốn.