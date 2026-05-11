Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

'Khách quý' đến từ rìa hệ mặt trời, lần tiếp theo phải 170.000 năm nữa

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
11/05/2026 12:04 GMT+7

Con người đang đứng trước cơ hội vô cùng hiếm hoi để chiêm ngưỡng một 'khách quý' đến từ rìa hệ mặt trời, mà sự tồn tại của nó chẳng khác nào như một 'tàn tích còn sót lại từ khi Thái Dương hệ hình thành'.

Visitor Approaches From the Edge of the Solar System - Ảnh 1.

Sao chổi C/2024 G3 (ATLAS)

ảnh: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/C. Corco

Trong hàng ngàn năm, các nhà thiên văn học nhiều lần chứng kiến sao chổi Halley đến rồi đi, lộ diện trước mắt thường trong mỗi từ 72 đến 80 năm.

Lần gần nhất con người thấy được sao chổi Halley là vào năm 1986, trong khi lần xuất hiện kế đến sẽ vào khoảng giữa năm 2061.

Tuy nhiên, những sao chổi khác phải nhiều thời gian hơn thế để đến gần trái đất. Theo tờ The New York Times, sao chổi C/2025 R3 PANSTARRS, vừa mới được phát hiện hồi năm ngoái, đã xuất hiện trên bầu trời đêm của Bắc Bán Cầu trong vài tuần qua.

Đến khi lên đường rời đi, sao chổi này sẽ không quay lại trong khoảng 170.000 năm nữa.

Điều đó có nghĩa là con người đang đứng trước cơ hội vô cùng hiếm hoi để chiêm ngưỡng một "khách mời" vô cùng quý giá đến từ rìa hệ mặt trời.

Nguồn gốc của sao chổi trên thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới thiên văn, những người cho rằng C/2025 R3 PANSTARRS có lẽ đến từ Đám mây Oort vốn đại diện cho rìa ngoài của hệ mặt trời.

Các nhà nghiên cứu tin rằng Đám mây Oort chứa nhiều thiên thể băng đá như C/2025 R3 PANSTARRS.

Những sao chổi có chu kỳ quỹ đạo dài đại diện cho các hiện tượng vô cùng hiếm gặp, và mang đến cơ hội quý giá để con người quan sát những vùng xa xôi nhất của Thái Dương hệ.

"Mỗi khi phát hiện ra một sao chổi, đó cũng là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy chúng, và cũng sẽ là lần cuối cùng chúng ta chiêm ngưỡng chúng trong cuộc đời này", tờ The New York Times dẫn lời nhà thiên văn học Josh Aoraki của Te Whatu Stardome (New Zealand).

Cũng chưa chắc rằng các nền văn minh loài người trong tương lai vẫn còn cơ hội nhìn thấy "khách quý" C/2025 R3 PANSTARRS thêm một lần nữa.

Chuyên gia Matt Woods của Đài thiên văn Perth (Úc) cho biết những tương tác hấp dẫn với các hành tinh của hệ mặt trời trên đường di chuyển có thể "tống khứ" các sao chổi khỏi Thái Dương hệ dù chẳng ai mong muốn.

Tin liên quan

Bộ Chiến tranh Mỹ bắt đầu công bố hồ sơ UFO, hay các hiện tượng dị thường

Bộ Chiến tranh Mỹ bắt đầu công bố hồ sơ UFO, hay các hiện tượng dị thường

Tối nay (8.5 giờ Việt Nam), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu công bố một phần hồ sơ về UFO (trước đây là gọi là vật thể bay không xác định), và sau này chính thức được Washington gọi là Hiện tượng Dị thường không xác định (UAP).

Chuyển động bí ẩn của hai vệ tinh quân sự Nga trên quỹ đạo trái đất

Phát hiện bất ngờ ở rìa hệ mặt trời

Khám phá thêm chủ đề

Sao chổi C/2025 R3 PANSTARRS rìa hệ mặt trời sao chổi halley
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận