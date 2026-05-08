Bộ Chiến tranh Mỹ bắt đầu công bố hồ sơ UFO, hay các hiện tượng dị thường

Một hình ảnh tổng hợp do Lầu Năm Góc công bố, được kết tập dựa trên các trình báo của nhân chứng vào tháng 9.2023 về sự xuất hiện của một vật thể lạ chiều dài khoảng 40 - 60 m trước khi nhanh chóng biến mất ảnh: war.gov

Lầu Năm Góc thông báo bắt đầu công bố các hồ sơ chưa từng được tiết lộ trước đây liên quan đến UFO, hay tên chính thức là các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP) trên trang war.gov/ufo.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, các tài liệu và hình ảnh sẽ được công bố dần cho toàn bộ người dân Mỹ và thế giới.

Việc công bố hồ sơ UAP là nỗ lực liên ngành của chính phủ Mỹ, theo một phần của chương trình mang tên PURSUE, viết tắt từ Hệ thống công bố và báo cáo về những vụ chạm trán với UAP theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ.

Không quân Mỹ chạm trán một UAP ở miền nam nước này năm 2020 ảnh: war.gov

Lầu Năm Góc cho biết các đoạn video, hình ảnh và tài liệu gốc liên quan đến UAP đã được giải mật sẽ được lưu trữ tại một đường link như đề cập ở trên, và người dân không cần giấy phép an ninh đặc biệt vẫn có thể truy cập.

"Trong khi các chính quyền trước đây tìm cách bác bỏ hoặc làm giảm sự quan tâm của người dân Mỹ (đối với UAP), Tổng thống Trump tập trung vào việc cung cấp sự minh bạch tối đa cho công chúng, những người có thể tự đưa ra nhận định về thông tin trong các hồ sơ này", theo thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc.

Thông cáo cũng cho biết dù mọi tài liệu trước khi được tải lên đã được rà soát toàn bộ vì lý do an ninh, nhiều nội dung trong số đó vẫn chưa được phân tích đầy đủ nhằm xác định bản chất của các hiện tượng bất thường.