Mồ chôn tập thể của các tàu vũ trụ

Mô phỏng tàu Pioneer Venus 1 của NASA ảnh: nasa

Là hành tinh nóng nhất của hệ mặt trời, sao Kim là một thế giới khắc nghiệt và không chào đón bất kỳ ai. Hành tinh này sở hữu áp suất khí quyển khổng lồ, nhiệt độ bề mặt đủ để nóng chảy kim loại chì.

Đó là lý do lâu nay sao Kim được cho đã phá hủy bất kỳ tàu vũ trụ nào dám đáp xuống bề mặt hành tinh trong các sứ mệnh thăm dò trước đó. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu mới lại chỉ ra có thể vẫn còn sót lại một vài vật thể đến từ trái đất.

Một đội ngũ các nhà khảo cổ học không gian đã tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ bảo tồn của các tàu thăm dò bề mặt sao Kim. Sau khi phân tích 15 sứ mệnh từng tiếp cận hành tinh này trong giai đoạn 1965 – 1985, họ cho rằng vẫn còn ít nhất 7 tàu thăm dò còn sót lại trên bề mặt sao Kim, theo báo cáo đăng trên Tạp chí Geoarchaeology.

Cuộc hành trình đến địa ngục

Sao Kim được trao cho danh hiệu "song sinh độc ác" của trái đất vì môi trường cực đoan và nhiệt độ khủng khiếp của nó.

Bất chấp những điểm tương đồng với trái đất như kích thước, khối lượng và thành phần kết cấu, sao Kim sở hữu bầu khí quyển dày và khóa chặt sức nóng theo kiểu hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ bề mặt của hành tinh lên đến 467 độ C. Áp suất khí quyển cũng lớn gấp khoảng 93 lần so với mức độ tại mực nước biển trên địa cầu.

Nhằm xác minh khả năng có lẽ không một tàu vũ trụ nào có thể tồn tại được lâu trên bề mặt sao Kim, đội ngũ của trưởng nhóm Luca Forassiepi (Ý), đã thử nghiên cứu Tàu thăm dò ban ngày trên sao Kim, được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phóng năm 1978. Con tàu được thiết kế để thu thập dữ liệu về khí quyển sao Kim trong lúc đáp xuống bề mặt hành tinh.

Đáng ngạc nhiên là tàu thăm dò có kích thước nhỏ này có thể tồn tại theo sau cú va chạm mạnh vào thời điểm tiếp đất và tiếp tục truyền dữ liệu về địa cầu trong 67 phút 37 giây trước khi bị vô hiệu hóa bởi nhiệt độ, áp suất khí quyển và hết năng lượng.

Tuy nhiên, kết quả mô phỏng trong điều kiện phòng thí nghiệm cho thấy một số bộ phận của tàu có thể đã tồn tại lâu hơn nhiều sau khi phát đi tín hiệu cuối cùng.

Những "di vật" không gian

Tàu Pioneer chủ yếu cấu tạo bằng titanium, với các giá đỡ làm bằng beryllium và những hộp thiết bị bằng nhôm bên trong. Các cuộc thử nghiệm trong môi trường giả lập của khí quyển sao Kim cho thấy titanium có khả năng chống chịu rất tốt, vì thế con tàu có lẽ vẫn giữ được phần lớn cấu trúc tổng thể.

Thiết bị nhôm cũng có thể còn khá nguyên vẹn nhờ năng lực chống ăn mòn tương tự. Những phần còn lại như vòng đệm được dùng để duy trì áp suất bên trong tàu có thể đã hỏng sau thời gian dài tiếp xúc với môi trường hành tinh.

Dựa trên những phát hiện mới, đội ngũ các nhà khoa học cho rằng vẫn còn ít nhất 7 tàu thăm dò từng đáp xuống bề mặt sao Kim vẫn có thể tồn tại trên bề mặt đến ngày nay.

Những con tàu này không chỉ là một phần của lịch sử chinh phục không gian, mà còn hứa hẹn cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn cho các sứ mệnh tương lai hướng đến những thế giới khắc nghiệt và khó tiếp cận khác.