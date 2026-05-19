Hóa giải bí ẩn khiến 90% loài người thuận tay phải

Hạo Nhiên
19/05/2026 16:16 GMT+7

Dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, khoảng 90% dân số con người thuận tay phải, trong khi khoảng 10% còn lại thuận tay trái, và giờ đây các nhà khoa học cho rằng lời giải đang trong tầm tay.

Leg evolution made most humans right-handed - Ảnh 1.

Chỉ có loài người mới xuất hiện tình trạng thuận tay phải ở 90% dân số

ảnh: reuters

Các nhà sinh học tiến hóa và khoa học thần kinh trong nhiều thập niên liên tiếp đã cố gắng lý giải tại sao phần lớn loài người lại thuận tay phải, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thực sự thuyết phục.

Tuy nhiên, mới đây các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) cảm thấy mình đang tiếp cận câu trả lời chính xác, theo báo cáo trên chuyên san PLOS Biology.

Sau khi so sánh những đặc điểm hành vi, thần kinh và xã hội của 41 loài khỉ và vượn với con người, đội ngũ các nhà khoa học phát hiện câu trả lời có lẽ không nằm ở tay, mà ở đôi chân con người.

Sử dụng khuôn khổ mô hình thống kê dựa trên quan hệ tiến hóa giữa các loài, các nhà nghiên cứu đầu tiên xem xét một số giả thuyết nổi bật về sự thuận tay. Những giả thuyết này bao gồm chế độ ăn, môi trường sống, khối lượng cơ thể, cấu trúc xã hội, việc sử dụng công cụ và khả năng di chuyển.

Trong mọi trường hợp, con người vẫn luôn là ngoại lệ so với các mô hình có thể giải thích hiện tượng này ở những loài linh trưởng khác.

Kế đến, họ bổ sung hai yếu tố giả định vào các mô hình so sánh, lần lượt là kích thước não và tỷ lệ chiều dài giữa chân và tay. Tỷ lệ tay - chân thoạt nhìn có vẻ ngẫu nhiên, nhưng đây được xem là chỉ số tiêu chuẩn để đánh giá khả năng di chuyển bằng hai chân.

Một khi những yếu tố trên được thêm vào, việc con người thuận tay phải nhiều hơn tay trái không còn là điều quá khác biệt với những loài linh trưởng khác.

Về mặt cơ bản, não lớn và đôi chân dài có mối tương quan trực tiếp với việc thuận tay ở người.

Đồng tác giả Thomas Püsche của Đại học Oxford cho biết đây là cuộc nghiên cứu đầu tiên thử nghiệm một số giả thuyết chính về sự thuận tay ở người, và kết quả thu được khá khả quan.

