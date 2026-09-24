Quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới sắp trở nên rộng hơn?

Những con gấu Bắc Cực tại vịnh Essen ngoài khơi đảo Prince George thuộc quần đảo Franz Josef Land ẢNH: AFP

Đài RT ngày 23.9 dẫn lời một chuyên gia Nga cho rằng nước này có thể trở nên rộng lớn hơn khi các sông băng tan chảy làm lộ ra những hòn đảo mới tại các quần đảo Novaya Zemlya và Franz Josef Land.

Quần đảo Novaya Zemlya nằm ở phía đông bắc thành phố ven biển Arkhangelsk của Nga và quần đảo Franz Josef Land cách đó khoảng 350 km về phía bắc là những khu vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chuyên gia thủy văn, do tại đây có thể xuất hiện các đặc điểm địa hình mới.

"Tôi cho rằng đó là những nơi chúng tôi kỳ vọng các hòn đảo mới sẽ 'ra đời'. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo chắc chắn 100% cho dự báo này", theo ông Andrey Leonov, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về Bắc Cực tại Đại học Hàng hải và Vận tải thủy nội địa quốc gia Đô đốc Makarov ở St. Petersburg (Nga).

Khu vực Bắc Cực đang ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn do biến đổi khí hậu. Nga coi đây là khu vực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế trong tương lai. Các tuyến hàng hải dọc theo bờ biển phía bắc của đất nước được kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng chiến lược, trong bối cảnh các tuyến truyền thống ngày càng dễ bị gián đoạn.

Nga đang mở rộng đội tàu phá băng, vốn đã lớn nhất thế giới, nhằm cải thiện khả năng lưu thông dọc theo tuyến đường biển phía bắc và kéo dài thời gian hoạt động vận tải biển.

Về lâu dài, hoạt động khai thác khoáng sản tại Bắc Cực dự kiến mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời Moscow vẫn tiếp tục nỗ lực xác định phạm vi các tuyên bố lãnh thổ của mình tại khu vực này.

Bắc Cực cũng có ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự, trong khi khu vực này nằm dọc theo quỹ đạo tiềm năng của tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ và Nga trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân.

Trước đây, Nga từng phát hiện các hòn đảo mới ở vùng Bắc Cực, dù bất kỳ vùng đất nào mới lộ diện gần Novaya Zemlya và Franz Josef Land cũng sẽ ít tác động đến quy mô tổng thể lãnh thổ của Nga. Nga hiện là quốc gia rộng lớn nhất thế giới với diện tích 17.098.242 km2, theo số liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc.

Ông Leonov cho rằng những đặc điểm địa lý mới được phát hiện có thể sẽ không mãi là đảo. "Chúng tôi từng gặp trường hợp một hòn đảo mới hình thành khi rìa sông băng lùi lại. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, một dải cát nổi lên nối liền hòn đảo đó với đất liền, khiến nó biến thành một bán đảo", ông giải thích.