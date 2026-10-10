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    Tại Asian Cup, HLV Kim Sang-sik cần xây dựng đội hình dự bị có chiều sâu hơn?

    Tại Asian Cup, HLV Kim Sang-sik cần xây dựng đội hình dự bị có chiều sâu hơn?

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Sau FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik phải giải quyết bài toán chiều sâu lực lượng trước Asian Cup 2027. Liệu đội tuyển Việt Nam có đủ những phương án dự bị đáng tin cậy khi các trụ cột chấn thương hoặc xuống sức?

    Sau FIFA ASEAN Cup 2026, một trong những vấn đề HLV Kim Sang-sik cần giải quyết là khoảng cách giữa nhóm cầu thủ thường xuyên đá chính và các phương án dự bị. Trước Asian Cup 2027, việc sở hữu 11 cầu thủ chất lượng là chưa đủ khi chấn thương, thể lực và yêu cầu chiến thuật có thể buộc đội tuyển phải thay đổi nhân sự.

    Chấn thương bộc lộ bài toán chiều sâu lực lượng

    FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy những khó khăn khi đội tuyển Việt Nam mất các trụ cột. Ngay trận ra quân gặp Philippines ngày 26.9, Nguyễn Xuân Son chấn thương và phải rời giải, khiến HLV Kim Sang-sik mất một phương án quan trọng trên hàng công.

    Dù Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hai Long và Williams Minh Hoàng có thể đóng góp vào mặt trận tấn công, họ không đảm nhiệm vai trò hoàn toàn giống Xuân Son.

    HLV Kim Sang-sik có đang thiếu một đội hình B đủ sức cạnh tranh?

    Trận thắng Pakistan 4-2 ngày 1.10 cho thấy đội tuyển vẫn có khả năng ghi bàn từ nhiều vị trí, với các pha lập công của Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng. Tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa bài toán chiều sâu đã được giải quyết. Ở hàng phòng ngự, Bùi Hoàng Việt Anh cũng gặp vấn đề về thể lực trong trận gặp Pakistan, tiếp tục đặt ra yêu cầu chuẩn bị những phương án thay thế.

    Không phải vị trí nào cũng có người thay thế tương đương

    Ở tuyến giữa, Nguyễn Hoàng Đức giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và tổ chức tấn công. Nếu tiền vệ này vắng mặt, HLV Kim Sang-sik có thể phải điều chỉnh cách vận hành thay vì chỉ thay thế bằng một cầu thủ khác.

    HLV Kim Sang-sik có đang thiếu một đội hình B đủ sức cạnh tranh? - Ảnh 1.

    Bài toán nhân sự sẽ khá đau đầu với HLV Kim Sang-sik

    ẢNH: NGỌC LINH

    Tương tự, Nguyễn Đình Bắc mang đến tốc độ và khả năng tạo đột biến. Khi cầu thủ này bị phong tỏa hoặc không đạt thể trạng tốt nhất, đội tuyển cần thêm những phương án tấn công phù hợp. Trong khi đó, ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik có những lựa chọn như Lê Giang Patrik, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt.

    Tuy nhiên, chiều sâu đội hình không chỉ nằm ở số lượng cầu thủ. Điều quan trọng là những người dự bị có thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật và giúp đội tuyển duy trì sự ổn định khi được trao cơ hội.

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