Đoàn Văn Hậu sẽ tái xuất đội tuyển Việt Nam, ông Kim còn gọi thêm ai nữa?

Nhiều cầu thủ có chất lượng chờ trở lại đội tuyển

Tại FIFA ASEAN Cup 2026 vừa kết thúc, đội tuyển Việt Nam để thủng lưới 4 bàn, gồm 3 bàn thua ở vòng bảng và 1 bàn trong trận tranh hạng 3 với Malaysia, bình quân chúng ta để thủng lưới 1 bàn/trận. Đây là tỷ lệ để thủng lưới khá cao. Nguyên nhân khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam thiếu chắc chắn tại FIFA ASEAN Cup vì chúng ta thiếu nhiều hậu vệ giỏi.

Đoàn Văn Hậu đang rất sung sức ẢNH: MINH TÚ

Trung vệ Thành Chung sẽ trở lại ở Asian Cup 2027? Ảnh: Độc Lập

Trung vệ số 1 của bóng đá Đông Nam Á ở 2 kỳ ASEAN Cup gần nhất là Nguyễn Thành Chung gặp chấn thương. Trung vệ khác là Đoàn Văn Hậu dính án treo giò ở giải trong nước, còn hậu vệ cánh trái có lối chơi đầy tốc độ là Nguyễn Văn Vĩ cũng gặp chấn thương. Khi Asian Cup (diễn ra từ ngày 7.1.2027 đến ngày 5.2.2027) bắt đầu, những cầu thủ này đã có thể trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.

Chưa hết, đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 còn có thể bổ sung thêm một số trung vệ xuất sắc, không thể khoác áo đội tuyển trong thời gian gần đây, gồm Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Hiểu Minh. Ngoài ra, hậu vệ trái Khuất Văn Khang cũng có thể quay lại đội tuyển sau thời gian vắng bóng. Tất cả những cầu thủ vừa nêu đều chấn thương dài hạn.

Dàn trung vệ có thể hình như… Tây

Nếu có sự phục vụ của toàn bộ những cầu thủ này, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ có diện mạo rất khác. Thử tưởng tượng, nếu cả 3 trung vệ Thành Chung (1,82 m), Việt Anh (1,85 m) và Hiểu Minh (1,84 m) đồng loạt xuất hiện trên sân, đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu những trung vệ vừa cao lớn, mạnh mẽ, vừa có kỹ thuật phòng ngự cực tốt, lại có thêm sự thông minh trong lối chơi.

Trung vệ Hiểu Minh sẽ kịp bình phục trước giải vô địch châu Á? Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 sẽ có thể hình rất đẹp Ảnh: Ngọc Linh

Với những trung vệ này, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik có khi còn không cần đến sự bổ sung các trung vệ nhập tịch, vì trình độ của những Thành Chung, Việt Anh và Hiểu Minh không kém các cầu thủ nhập tịch hay cầu thủ ngoại đang thi đấu tại V-League. Phía sau họ, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh là những cầu thủ dự bị đáng giá.

Còn ở cánh trái, sau khi Nguyễn Văn Vĩ và Khuất Văn Khang trở lại, năng lực tấn công bên phía cánh này của đội tuyển Việt Nam sẽ được cải thiện. Nguyễn Văn Vĩ từng thi đấu xuất sắc, từng ghi bàn tại giải vô địch Đông Nam Á kết thúc hồi cuối tháng 8. Còn với Khuất Văn Khang, cầu thủ này thi đấu hay tại giải vô địch giải U.23 châu Á diễn ra hồi đầu năm nay. Họ sẽ giúp cánh trái của đội tuyển Việt Nam cân bằng về khả năng tấn công so với cánh phải của Trương Tiến Anh.

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen.