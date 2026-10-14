Tại sao trận đội tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản và Qatar chưa có bản quyền truyền hình?

Cấp độ tăng dần

Về mặt chuyên môn, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam vào tháng 11 và tháng 12 tới đây có trình độ tăng dần. Các đội Đài Loan và Kyrgyzstan có trình độ trung bình, còn các đội Qatar và Nhật Bản có trình độ rất cao, thuộc hàng đại gia của bóng đá châu Á. Đây là chiến lược được tính toán rất kỹ của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam có kế hoạch đá giao hữu chi tiết trước Asian Cup 2027 Ảnh: Độc Lập

Đầu tiên, việc thi đấu với các đối thủ có trình độ chuyên môn tăng dần sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam có thời gian khởi động, "làm nóng", sau đó tăng tốc cho giải vô địch châu Á. Thứ nhì, việc chọn các đối thủ có đẳng cấp khác nhau ở những giai đoạn khác nhau, phục vụ cho các mục đích không giống nhau của đội tuyển Việt Nam trong từng thời điểm cụ thể.

Tháng 11 tới đây, đội tuyển Việt Nam cần tăng điểm trên bảng xếp hạng FIFA, trước khi Liên đoàn Bóng đá châu Á bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2030. Lễ bốc thăm này diễn ra ngày 15.12. Theo quy định của FIFA, nhóm các hạt giống cho vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á sẽ tùy thuộc vào thứ hạng của các đội. Đội tuyển Việt Nam cần các chiến thắng trước Đài Loan và Kyrgyzstan để tăng điểm, qua đó tăng hạng, hoặc chí ít là giữ thứ hạng FIFA của mình, để không rơi từ nhóm hạt giống số 2 hiện tại xuống nhóm hạt giống thứ 3.

Đặt trường hợp đội tuyển Việt Nam chọn đối thủ mạnh hơn để thi đấu trong giai đoạn này, chúng ta rất dễ thất bại, từ đó dễ bị trừ điểm và tụt hạng FIFA. Vì thế, Đài Loan và Kyrgyzstan là đối thủ phù hợp với đội tuyển Việt Nam vào tháng 11. Các đội này không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu.

"Thử lửa" trước Asian Cup

Còn các trận giao hữu với Qatar và Nhật Bản diễn ra trong tháng 12 và tháng 1.2027, thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị thi đấu ở Asian Cup 2027 (diễn ra từ ngày 7.1.2027 – 5.2.2027). Khi đó, chúng ta cần các đối thủ cực mạnh để rèn luyện sức chịu đựng của các cầu thủ trước giải châu Á.

Trận giao hữu với Nhật Bản đang rất được chờ đợi Ảnh: Ngọc Linh

Chưa hết, Qatar và Nhật Bản là các đối thủ gần giống với phong cách và năng lực của 2 đội bóng mạnh chung bảng E với đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027, đó là UAE và Hàn Quốc. Do đó, các trận đấu giao hữu với Qatar và Nhật Bản, nếu diễn ra, sẽ là cách tốt nhất để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị các bài bản tấn công cũng như phòng ngự, trước khi đụng độ đội tuyển UAE và đội tuyển Hàn Quốc ở giải đấu chính thức.

Hiện tại, truyền thông Nhật Bản đã đưa tin trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra ngày 30.12, trên sân Panasonic, tại Osaka (Nhật Bản), chỉ 10 ngày trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu trận đầu tiên tại Asian Cup 2027 (gặp UAE vào ngày 10.1.2027). Còn trận gặp Qatar dự kiến vào ngày 5.1.

Hai trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam trong nước vào tháng 11, gồm trận gặp đội tuyển Đài Loan ngày 11.11 và gặp đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 15.11 đều trên sân Thiên Trường, sẽ được phát trực tiếp trên FPT Play. Do bản quyền hai trận đấu này thuộc về VFF và VFF và đối tác đã ký kết để phục vụ khán giả trong nước.

Còn hai trận giao hữu ngoài lãnh thổ Việt Nam, bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản và Liên đoàn Bóng đá Qatar. Hai cơ quan này có bán bản quyền hay không và nếu có thì liệu có đơn vị nào của Việt Nam mua hay không, đến thời điểm này khán giả vẫn đang phải chờ.