Đội tuyển Việt Nam vẫn chuẩn bị tốt nhất trước khi Asian Cup nguy cơ bị dừng vì xung đột

Tình hình căng thẳng ở Trung Đông đang gây lo ngại nghiêm trọng khi an ninh an toàn ở Ả Rập Xê Út có nguy cơ không được đảm bảo khi Asian Cup diễn ra tại đất nước này. Xung đột ở Trung Đông ngày càng leo thang.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn phải có sự chuẩn bị tốt nhất. HLV Kim Sang-sik đã lên kế hoạch rất chi tiết về vấn đề nhân sự cũng như các lộ trình tập huấn.

Ông lên phương án về mặt con người vì tại Asian Cup, đội tuyển Việt Nam có thể không có cầu thủ tốt nhất vì nhiều lý do.





Những cái tên giàu kinh nghiệm

Ở Asian Cup 2027, Đình Bắc sẽ không thể ra sân ở 2 trận đầu gặp UAE và Hàn Quốc vì án treo giò, Hoàng Hên gần như chắc chắn lỡ hẹn vì chấn thương, còn Xuân Son và Tài Lộc khó lòng đạt phong độ đỉnh cao đúng thời điểm giải đấu khởi tranh. Trong bối cảnh ấy, HLV Kim Sang-sik buộc phải tìm thêm phương án cho hàng công đội tuyển Việt Nam, và đợt tập trung dự giải tam hùng vào tháng 11 tới sẽ là cơ hội quan trọng bậc nhất để thử nghiệm.

Một trong những phương án đáng cân nhắc là gọi trở lại Nguyễn Tiến Linh. Dù chưa thực sự bùng nổ trong màu áo CLB Công an TP.HCM, Tiến Linh vẫn là tiền đạo cắm giàu kinh nghiệm, đã 2 bàn thắng ở V-League 2026 - 2027. Với một hàng công đang khủng hoảng nhân sự như hiện tại, kinh nghiệm của Tiến Linh hoàn toàn có thể là lời giải tạm thời, trong lúc chờ những nhân tố trẻ trưởng thành hơn.

Bên cạnh đó, Khuất Văn Khang cũng là cái tên đáng chú ý sau khi trở lại từ chấn thương. Việc anh ghi bàn vào lưới CLB Hà Tĩnh ngay khi tái xuất là tín hiệu tích cực, cho thấy phong độ và cảm giác bóng chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi thời gian dưỡng thương. Với khả năng chơi tốt ở cả cánh trái lẫn cánh phải, Văn Khang có thể là một lựa chọn giúp HLV Kim Sang-sik tăng thêm sự linh hoạt trong cách sắp xếp.

Williams Minh Hoàng (11) liệu có trưởng thành nhanh để tỏa sáng thay Đình Bắc (9) và Hoàng Hên (10)? ẢNH: NGỌC LINH

Cơ hội cho nhân tố trẻ

Song song đó, HLV Kim Sang-sik cũng không thể bỏ qua những gương mặt trẻ đã được thử nghiệm qua FIFA ASEAN Cup 2026. Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa đều giàu tiềm năng, nhưng cũng bộc lộ một số điểm yếu, như khả năng ra quyết định. Thay vì vội vàng gạt bỏ, cách làm hợp lý hơn là tiếp tục trao thêm cơ hội cho cả 2 ở những trận giao hữu sắp tới, để ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá trước khi chốt nhân sự cho Asian Cup 2027. Ngoài ra, việc tính đến phương án triệu tập một số gương mặt từ U.23 Việt Nam cũng là hướng đi đáng cân nhắc. Những cái tên như Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Nguyễn Thanh Nhàn đều đang có phong độ tốt ở cấp độ trẻ, được ra sân thường xuyên tại CLB. Những pha xử lý táo bạo của các cầu thủ trẻ hoàn toàn mang đến sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam.

Nhìn chung, bài toán hàng công của đội tuyển Việt Nam trước Asian Cup 2027 không dễ giải. Nhưng với quỹ thời gian còn lại không nhiều, việc mạnh dạn thử nghiệm đồng thời cả cầu thủ kinh nghiệm lẫn cầu thủ trẻ sẽ là cách làm hợp lý nhất để HLV Kim Sang-sik tìm ra phương án tối ưu trước khi giải đấu lớn chính thức khởi tranh.







