Sao U.23 Việt Nam tỏa sáng, SLNA vẫn không giữ nổi chiến thắng: Bị Hà Tĩnh chia điểm

SLNA khởi đầu ấn tượng

SLNA đang có mùa giải khởi động ấn tượng bậc nhất trong 10 năm qua, khi đánh bại Bắc Ninh, Hà Nội và hòa đội Công an TP.HCM để đứng ở nhóm đầu V-League.

Đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn luôn "chảy máu chất xám" mỗi mùa, nhưng nhờ lực lượng trẻ chất lượng tự đào tạo cùng bản sắc thi đấu máu lửa đậm chất xứ Nghệ, SLNA đã vươn lên trở thành ngựa ô mùa này.

Trong chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh, nơi vốn dĩ đi dễ khó về với mọi đội khách, SLNA tiếp tục nhập cuộc tự tin, khi tràn lên gây áp lực tầm cao. Chủ nhà Hà Tĩnh không phải đối thủ dễ đánh bại (vừa thắng Thể Công Viettel vòng trước), nhưng trước áp lực của SLNA, học trò của HLV Phan Như Thuật đã bế tắc.

SLNA vẫn bất bại ẢNH: CLB SLNA

Phút 35, sao trẻ Quang Vinh của U.23 Việt Nam lên tiếng với bàn thắng đẹp mắt. Nhận bóng trước vòng cấm, Quang Vinh xoay người cứa lòng dứt điểm đẳng cấp đưa bóng lượn vào góc xa, không cho thủ môn Thanh Tùng cơ hội cứu thua. Đây là bàn thứ ba của Quang Vinh cho SLNA mùa này, sau cú đúp vào lưới Hà Nội ở vòng 2.

Chưa kịp xốc lại đội hình sau bàn thua, Hà Tĩnh đã thủng lưới tiếp. Phút 40, ngoại binh Vieira da Silva đón pha bấm bóng của đồng đội, rồi càn lướt dũng mãnh loại bỏ hậu vệ Hà Tĩnh trước khi sút chéo góc cực hiểm nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA. Thủ môn Thanh Tùng chỉ có thể đứng chôn chân nhìn bóng dội cột vào lưới.

Highlight CLB Hà Tĩnh 2-2 SLNA: Rượt đuổi 4 bàn, SLNA lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu

Tuy nhiên, CLB Hà Tĩnh thắp lại hy vọng có điểm cuối hiệp 1. Phút 45, hàng thủ SLNA bất ngờ có tình huống phòng ngự hời hợt, để hậu vệ Duy Thường thoải mái thoát xuống sút chân phải hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Rượt đuổi hấp dẫn

Thế trận đôi công diễn ra trong hiệp 2, khi cả Hà Tĩnh và SLNA đều nhìn thấy cánh cửa chiến thắng. Sau khi chỉnh lại cự ly phòng ngự và tăng tốc độ triển khai bóng, chủ nhà Hà Tĩnh mới kiểm soát cuộc chơi tốt hơn và tìm được bàn gỡ.

Phút 48, ngoại binh Floro da Silva chạy chỗ khôn ngoan phá bẫy việt vị, thoát xuống sút chéo góc tung nóc lưới SLNA để gỡ hòa 2-2. Nếu SLNA có Quang Vinh bùng nổ, Hà Tĩnh cũng có điểm tựa Floro với 3 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất.

Dù tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không đội nào có thêm bàn thắng. Hòa Hà Tĩnh 2-2, SLNA nối mạch bất bại lên 4 trận, tạm vươn lên ngôi nhì bảng với 8 điểm.

Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn đang bước qua tháng ngày đáng nhớ tại V-League, khi thể hiện cá tính chơi bóng và tinh thần quật khởi bất chấp khó khăn.



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