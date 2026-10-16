U.17 Việt Nam sẽ cạnh tranh sòng phẳng ở World Cup

U.17 VN CHUẨN BỊ KỸ LƯỠNG

Hôm qua 15.10, U.17 VN hoàn thành giai đoạn đầu trong đợt tập huấn chuẩn bị cho U.17 World Cup 2026. Học trò HLV Cristiano Roland đã rèn kỹ càng chiến thuật, đấu pháp, khắc phục thiếu sót gặp phải ở giải U.17 châu Á 2026 để xây dựng phiên bản hoàn thiện cho sân chơi thế giới hứa hẹn khó khăn hơn nhiều, nơi những đối thủ mạnh như U.17 Mali, U.17 Bỉ và U.17 New Zealand đã chờ sẵn.

U.17 VN (phải) dốc sức chạy đua cho World Cup ẢNH: VFF

Giai đoạn hai của quá trình tập huấn chuẩn bị đến, với 10 ngày tập luyện tại Hàn Quốc. Dự kiến, U.17 VN đá 3 trận giao hữu, trong đó tâm điểm là màn so tài U.17 Hàn Quốc để tổng duyệt đội hình và làm quen với cường độ thi đấu đẳng cấp cao. Sau đó, đội về nước, rồi lại đi UAE tập huấn để giao hữu với U.17 Fiji.

Dưới thời HLV Roland, U.17 VN đang tiến bộ thần tốc. Năm 2025, chiến lược gia Brazil từng cùng học trò thắng Nhật Bản, Uzbekistan ở giải giao hữu, rồi tiếp tục hòa Nhật Bản, Úc, UAE ở giải U.17 châu Á 2025. Sau lần hụt vé World Cup đáng tiếc, đến năm 2026, U.17 VN không còn lỡ cơ hội. Đội bóng của HLV Roland thắng UAE và Yemen để dẫn đầu bảng đấu, xếp trên cả Hàn Quốc. Nhờ lọt vào tứ kết châu Á, U.17 VN đoạt luôn vé dự U.17 World Cup 2026.

Trả lời Thanh Niên cuối năm 2025, HLV Roland từng chia sẻ U.17 VN đủ năng lực và sẽ cho thế giới thấy năng lực của mình. Sau 1 năm, ông giữ nguyên vẹn niềm tin khi nhấn mạnh: "U.17 VN đến World Cup để khẳng định sự khác biệt. Dù tập luyện hay thi đấu, U.17 VN đều phải thể hiện tinh thần, bản lĩnh của mình. Để có mặt tại World Cup, cả đội đã vượt qua nhiều khó khăn. Giờ thì thử thách trước mắt còn gian nan hơn nhiều. Cả đội phải nỗ lực khẳng định, phải chiến đấu để người hâm mộ có thể tự hào về mình".

Tại World Cup, U.17 VN đá trận ra quân gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11. Sau đó, 22 giờ 30 ngày 23.11, U.17 VN chạm trán U.17 New Zealand. Ở trận hạ màn diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11, đội so tài với U.17 Mali.

"Mọi đối thủ ở World Cup đều mạnh. Ban huấn luyện đã phân tích 3 đội cùng bảng để tìm ra điểm yếu của họ. U.17 VN sẽ khai thác triệt để khiếm khuyết của đối thủ. U.17 VN sẽ tập trung vào từng trận đấu", HLV Roland nhấn mạnh.

T RIẾT LÝ CỦA R OLAND

HLV Roland đang đẩy cường độ tập của U.17 VN lên cao, khi các buổi tập có khối lượng lớn, đa dạng bài tập và đầy áp lực. Chiến lược gia Brazil tập trung vào các bài phối hợp đan bóng tấn công nhanh, triển khai từ sân nhà, đánh biên…

Điểm đặc biệt là U.17 VN chỉ tập nửa sân. Ông Roland muốn học trò tập trong không gian chật hẹp, giàu sức ép hơn, qua đó rèn khả năng xử lý bóng một chạm. U.17 VN được yêu cầu luân chuyển liên tục, không chần chừ, luôn hướng bóng về phía trước. HLV Roland mô phỏng cường độ đá World Cup ngay từ trong buổi tập để nhào nặn một tập thể thiện chiến. Trong đội bóng ấy, ai chậm thì… đi về.

"Ở chuyến tập huấn Hàn Quốc và UAE, U.17 VN sẽ có 4 trận gặp đối thủ mạnh, với cường độ thi đấu và va chạm khốc liệt. Ban huấn luyện sẽ đảm bảo dinh dưỡng cho cầu thủ, phân tích chiến thuật, giúp cầu thủ có thể trạng tốt nhất tại World Cup. Tinh thần, thể lực và kỹ thuật là những điểm nhấn U.17 VN tập trung vào. Cả đội sẽ luôn đá với tinh thần học hỏi để tiến bộ", HLV Roland nhấn mạnh.