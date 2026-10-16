Asian Cup có thể bị hoãn, Việt Nam phải làm gì để không bị văng khỏi tốp 100 thế giới?

Trước mắt là vòng loại World Cup

Hai trận đấu quốc tế trước mắt đội tuyển Việt Nam, sẽ là trận gặp đội tuyển Đài Loan vào ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 15.11. Đây là các trận đấu được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu chiến thắng trong các trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng điểm. Ngược lại, nếu thất bại, chúng ta sẽ bị trừ điểm, có thể tụt hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam cần lực lượng tốt nhất cho 2 trận giao hữu quốc tế tháng 11 Ảnh: Ngọc Linh

Bảng xếp hạng FIFA sau những trận đấu nói trên có ý nghĩa phân nhóm hạt giống, trước khi Liên đoàn Bóng đá châu Á bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2030 khu vực châu Á, vào ngày 15.12. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 99 FIFA, thuộc nhóm hạt giống số 2 châu Á, cùng nhóm với các đội Jordan, Oman, Syria, Palestine, Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan.

Chúng ta xếp dưới nhóm các đội Nhật Bản, Iran, Úc, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE (nhóm hạt giống số 1), nhưng xếp trên các đội Kyrgyzstan, Lebanon, Indonesia, Triều Tiên, Malaysia, Kuwait, Philippines và Ấn Độ (nhóm hạt giống số 3). Tuy nhiên, xếp hạng này chỉ mang tính tạm thời, có thể thay đổi sau lượt trận FIFA Days tháng 11.

Nếu đội tuyển Việt Nam thất bại trước 2 đội Đài Loan và Kyrgyzstan sau đây gần 1 tháng, trong khi các đối thủ gần chúng ta nhất trong nhóm các đội hạt giống vừa nêu, lại giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam có thể tụt hạng, còn đối thủ sẽ tăng hạng FIFA. Khi đó, nguy cơ thầy trò HLV Kim Sang-sik bị rơi xuống nhóm hạt giống số 3 khá cao.

Ý nghĩa của thứ hạng FIFA và việc phân nhóm hạt giống

Nếu rơi xuống nhóm hạt giống số 3, đội tuyển có nguy cơ rơi vào bảng đấu khó khăn hơn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2030 khu vực châu Á. Ví dụ, thay vì tránh được đương kim á quân châu Á Jordan như hiện nay (2 đội cùng nhóm hạt giống số 2), đội tuyển Việt Nam có thể đụng độ chính đối thủ này, nếu chúng ta rơi xuống nhóm hạt giống số 3 trong thời gian tới.

Nhiệm vụ của HLV Kim Sang-sik và các học trò là không được để tụt hạng FIFA Ảnh: Ngọc Linh

Vì thế, Việt Nam cần có đội hình mạnh nhất khi đối đầu với các đội Đài Loan và Kyrgyzstan trong tháng 11. Đội hình mạnh nhất có thể giúp chúng ta nâng cao cơ hội giành chiến thắng trước các đội này. Đấy chính là lý do mà chúng ta vẫn phải chuẩn bị nghiêm túc cho các trận giao hữu quốc tế trước mắt, bất chấp nguy cơ Asian Cup 2027 có thể bị hoãn.

Chúng ta hướng đến các trận đấu quốc tế trong tháng 11 không chỉ vì Asian Cup (được dự kiến diễn ra từ ngày 7.1.2027 – 5.2.2027), mà còn là vì vòng loại World Cup. Theo kế hoạch, vòng loại thứ 2 World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào tháng 9.2027.