Asian Cup 2027 sẽ biến động lớn vì bất ổn tại Ả Rập Xê Út

C UỘC HỌP QUYẾT ĐỊNH

Khác với nhiều lần căng thẳng trước đó rồi lắng xuống, làn sóng tấn công nhắm vào hạ tầng dân sự, sân bay và cơ sở năng lượng tại Ả Rập Xê Út những ngày qua được giới quan sát quốc tế đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm.

HLV Kim Sang-sik và các cộng sự có thể phải tính toán lại kế hoạch cho Asian Cup 2027 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trao đổi với Thanh Niên, một quan chức VFF cho biết AFC cùng các liên đoàn thành viên có đội tuyển góp mặt tại Asian Cup 2027 (tổ chức tại Ả Rập Xê Út) luôn theo dõi sát sao mọi diễn biến về an ninh ở quốc gia này suốt nhiều ngày qua. VFF chưa nhận được thông báo chính thức về số phận giải đấu dự kiến diễn ra vào đầu năm sau. AFC dự kiến sẽ họp khẩn tại Tokyo trong ít ngày tới để đưa ra quyết định cuối cùng.

Đây được xem là cuộc họp mang tính bước ngoặt, khi AFC phải cân đong giữa việc giữ nguyên kế hoạch ban đầu và các kịch bản thay thế, trong lúc quỹ thời gian chuẩn bị ngày một thu hẹp. Lãnh đạo cao cấp của AFC ngày 15.10 cũng nhắc đến nguy cơ Asian Cup 2027 phải có sự điều chỉnh vì thực tế đang xảy ra tại Ả Rập Xê Út gây lo ngại.

H ƯỚNG ĐI NÀO CHO AFC ?

Phương án đầu tiên là giữ nguyên chủ nhà Ả Rập Xê Út, chỉ dời thời điểm khởi tranh. Nhưng phương án này tiềm ẩn rủi ro lớn, bởi không ai dám chắc xung đột sẽ hạ nhiệt lúc nào. Dời sang quý 2 hay nửa cuối năm 2027 sẽ khiến Asian Cup va chạm trực tiếp với vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á. Theo lịch dự kiến, lễ bốc thăm vòng loại có thể diễn ra giữa tháng 12.2026, còn vòng đấu bảng thứ hai (36 đội, 9 bảng) nhiều khả năng kéo dài từ tháng 9.2027 - 3.2028. Nếu không sắp xếp ổn thỏa, AFC sẽ khiến các đội bóng bị xáo trộn kế hoạch chuẩn bị, ảnh hưởng đến chuyên môn của cả Asian Cup 2027 lẫn vòng loại World Cup 2030.

Phương án thứ 2 là chuyển giao quyền đăng cai cho một quốc gia khác giàu kinh nghiệm, có sẵn hệ thống sân bãi đạt chuẩn. Nhật Bản, Hàn Quốc là những cái tên thường được nhắc tới. Tiền lệ từng xảy ra: Asian Cup 2023 ban đầu giao cho Trung Quốc, nhưng nước này rút lui từ tháng 5.2022 vì chính sách "zero-covid". Sau đó, AFC trao quyền cho Qatar, khai thác luôn hệ thống sân vừa hoàn thiện cho World Cup 2022, và giải vẫn diễn ra suôn sẻ vào tháng 1.2024 dù thời gian chuẩn bị rút ngắn đáng kể. Đó là minh chứng AFC hoàn toàn có khả năng xử lý kịch bản đổi chủ nhà giữa chừng, miễn quốc gia thay thế đã có sẵn hạ tầng.

So với Nhật Bản, đất nước vừa tổ chức xong ASIAD 20, các phương án khả thi hơn có thể là Hàn Quốc, quốc gia sở hữu hệ thống sân vận động hiện đại hoặc Úc, chủ nhà của Asian Cup 2015. Những ứng viên từng cạnh tranh với Ả Rập Xê Út khi đấu thầu đăng cai kỳ này là Qatar và Uzbekistan cũng đủ sức làm chủ nhà. Riêng Iran, dù cũng từng nộp hồ sơ, khó được tính đến vì bản thân nước này đang là một bên liên quan trực tiếp đến căng thẳng tại Ả Rập Xê Út hiện nay.