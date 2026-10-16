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    Dự đoán tỷ số Ninh Bình FC thắng HAGL: Hoàng Đức cực hay, chuyền đẹp cho Lê Phát ghi bàn

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Trận đấu lúc 18 giờ ngày 18.10 giữa Ninh Bình FC và HAGL hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, trong ngày gặp lại của những người cũ HAGL, với dự đoán phần thắng sẽ thuộc về Hoàng Đức và các đồng đội.
    Dự đoán tỷ số Ninh Bình FC thắng HAGL: Hoàng Đức cực hay, chuyền đẹp cho Lê Phát ghi bàn- Ảnh 1.

    Hoàng Đức trở lại ấn tượng và ghi bàn cho Ninh Bình ở vòng 3 V-League

    ảnh: Ninh Bình FC

    Ngày tái ngộ của những người từng chung mái nhà HAGL

    Trận đấu thuộc vòng 4 V-League 2026 - 2027 giữa Ninh Bình FC và HAGL, ngoài tầm quan trọng chuyên môn còn mang ý nghĩa tái ngộ của những người từng chung mái nhà HAGL. Quốc Việt, Quang Nho, Bảo Toàn... từng ăn tập tại phố núi Hàm Rồng trước khi đầu quân cho đội bóng cố đô.

    Bản thân ông Vũ Tiến Thành cũng từng nhiều năm dắt dắt và làm Giám đốc kỹ thuật HAGL trước khi ra Ninh Bình làm thầy của những Hoàng Đức, Văn Lâm, Đức Chiến... và sau đó trở lại HAGL trong lúc chờ học và nhận bằng AFC Pro.

    Do đó, trận đấu giữa thế lực mới nổi Ninh Bình FC và cựu vương HAGL sẽ mang trong nó cảm xúc rất đặc biệt. Thậm chí cầu thủ đa năng Dụng Quang Nho còn hóm hỉnh tự hỏi gia đình sẽ ủng hộ ai khi anh đá cho Ninh Bình FC còn cậu em trai Dụng Quang Vinh (sinh năm 2007).

    Dự đoán tỷ số Ninh Bình FC thắng HAGL: Hoàng Đức cực hay, chuyền đẹp cho Lê Phát ghi bàn- Ảnh 2.

    Lê Phát đã có 1 bàn cho Ninh Bình FC tại V-League 2026 - 2027

    ảnh: Ninh Bình FC

    Tất nhiên, cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam chỉ "khoe" một cách khéo léo cho vui vì ở tuổi 19, rất khó để Quang Vinh ra sân từ đầu trong trận đấu cân não giữa 2 đội bóng mang 2 tâm thế và mục tiêu khác nhau.

    Ninh Bình FC hiện vẫn còn rất tiếc về những cơ hội phung phí trong trận hòa CLB Nam Định, khiến lỡ mất cơ hội bắt kịp đội đầu bảng CAHN. Do vậy, gặp HAGL sẽ là dịp tốt để họ tìm lại mạch thắng với hy vọng CLB CAHN sẽ sẩy chân trong trận derby thủ đô với CLB Hà Nội nhằm chiếm đoạt ngôi đầu bảng V-League.

    Hoàng Đức làm điểm tựa

    Điểm tựa cho tham vọng này chính là phong độ ấn tượng của đội trưởng Hoàng Đức. Ngay sau khi bình phục chấn thương và trở lại ở đầu hiệp 2, tiền vệ tài hoa nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại đã lập tức ghi bàn cho đương kim á quân.

    Dự đoán tỷ số Ninh Bình FC thắng HAGL: Hoàng Đức cực hay, chuyền đẹp cho Lê Phát ghi bàn- Ảnh 3.

    HAGL thắng đậm CLB Đà Nẵng 3-0 để có 3 điểm đầu tiên tại V-League 2026 - 2027

    ảnh: HAGL

    Vòng đấu này, nhiều khả năng Hoàng Đức sẽ tiếp tục ra sân, thậm chí là trong đội hình xuất phát. Nguồn cảm hứng và khả năng kiến tạo, ghi bàn của anh sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp những cầu thủ tuyến trên như Goncalves, Lê Phát, Ngọc Mỹ tỏa sáng.

    Đặc biệt chân sút Goncalves được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ nhờ khả năng chia lửa của Friday, sẵn sàng nhận những đường kiến tạo của Hoàng Đức hoặc các quả tạt lợi hại của Trương Tiến Anh.

    Được chơi trên sân nhà, nên có thể nói Ninh Bình FC đang nắm các ưu thế lớn so với HAGL. Nhưng đừng quên đội khách cũng đang rất hưng phấn sau khi thắng đậm trước kình địch Đà Nẵng, để có 3 điểm đầu tiên ở mùa giải mới.

    Dự đoán tỷ số Ninh Bình FC thắng HAGL: Hoàng Đức cực hay, chuyền đẹp cho Lê Phát ghi bàn- Ảnh 4.

    Phong độ của Hoàng Đức sẽ quyết định kết quả của trận đấu Ninh Bình FC - HAGL

    ảnh: Ninh Bình FC

    Danh tiếng và chất lượng đội hình có thể không bằng, nhưng đừng quên HLV Lê Quang Trãi đã và đang giúp đội bóng HAGL tuổi có thể trẻ nhưng không dễ bắt nạt. Nhất là khi mùa bóng này đội bóng phố núi đang có được dàn ngoại binh chất lượng.

    Trong chiến thắng 3-0 trước CLB Đà Nẵng, bộ 3 Luaan Agusto, Jacintho Ferreira và Robson Alves đều đã cùng nhau ghi bàn. Họ sẽ là đối trọng đáng gờm với dàn sao ở bên kia chiến tuyến của Ninh Bình FC.

    Nhưng có thể tin rằng với Hoàng Đức tìm lại được phong độ cao nhất, chiến thắng sẽ dành cho đội chủ nhà, thậm chí là một tỷ số cách biệt nhằm gây sức ép cho CLB CAHN đá muộn hơn ngay sau đó. Rất có thể Hoàng Đức sẽ kiến tạo cực đỉnh cho Lê Phát ghi bàn.

    Dự đoán tỷ số Ninh Bình FC thắng HAGL: Hoàng Đức cực hay, chuyền đẹp cho Lê Phát ghi bàn- Ảnh 5.




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