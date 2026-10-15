Thể Công Viettel trắng tay rời Indonesia

Sau khi đánh bại FC Seoul ngay tại Hàn Quốc, việc được chơi trước khán giả nhà giúp đội bóng có biệt danh Pangeran Biru (Hoàng tử Xanh) như hổ thêm cánh. Đội bóng đang 3 lần vô địch Super League Indonesia không giấu giếm ý đồ đánh phủ đầu, tận dụng sức ép từ đông đảo CĐV và đội hình có đến 10/11 vị trí là ngoại binh để cuốn Thể Công Viettel theo lối chơi nhanh của mình. Tuy nhiên Thể Công Viettel dù vắng Wesley, Andre Luis, Ngọc Tân… đã nhập cuộc rất tốt.

Lương Chí Khải (2) mắc lỗi khiến Thể Công Viettel thua đáng tiếc tại Indonesia ẢNH: Thể Công Viettel

Việc HLV Popov sắp Việt Hưng và Văn Tú đá thấp nhất hàng tiền vệ giúp tuyến giữa nhiều lần thoát pressing thành công, với Đinh Viết Tú hỗ trợ phòng ngự chắc chắn ở biên phải. Đây là ngày Văn Khang chơi rất tốt, cơ động bên cánh trái thường xuyên dâng cao căng bóng vào rất nguy hiểm, tiếc là cặp tiền đạo Rimario - Ribamar và cả Việt Hưng lặng lẽ băng lên đều bỏ lỡ. Để rồi đến cuối hiệp 1, trung vệ Việt kiều vừa trở thành công dân VN Lương Chí Khải (tên cũ Kyle Colonna) đã mắc sai lầm nghiêm trọng, hấp tấp tắc bóng không cần thiết trong khu vực cấm địa, giúp Bauer mở tỷ số cho CLB Persib từ quả phạt đền ở phút 45. Nhìn cách chơi bóng khá vụng về của Chí Khải (trong hiệp 1 từng chuyền thẳng vào chân tiền đạo đối phương), có thể thấy anh sẽ phải cải thiện rất nhiều nếu muốn được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển VN.

Sang đầu hiệp 2, HLV Popov quyết định làm mới hàng công khi rút Rimario đã bị 1 thẻ vàng, thay bằng tân binh Brandao to cao (1,87 m) để tận dụng các tình huống bóng dài và cố định. Trong khi đó HLV Igor Tulic (Croatia) chỉ đạo đội Persib lùi sâu chơi chắc chắn, chờ thời cơ triển khai các đường phản công nhanh khi Thể Công Viettel dâng cao. Từ lúc này, phần lớn thời gian bóng lăn bên phần sân của CLB Indonesia. Các cầu thủ Persib cũng thường xuyên sử dụng tiểu xảo để ngăn đà lên bóng của Văn Khang và đồng đội. Đặc biệt, HLV Igor Tulic chỉ đạo các hậu vệ bọc lót nhiều lớp để khóa chặt cơ hội tạt bóng vào trong của Thể Công Viettel.

Đáp lại, HLV Popov tung 2 tiền vệ kỹ thuật tốt là Hoàng Minh và Nhật Nam vào sân để chuyển sang chơi bóng nhỏ, đa dạng hóa hướng tấn công. Trận đấu trở nên căng thẳng, cầu thủ 2 đội không ngại va chạm, tranh đoạt từng pha bóng, khiến trọng tài phải rút ra đến 7 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ (Paulinho bên Thể Công Viettel và đội trưởng Klok của CLB Persib). Sự cảnh giác và lực lượng có chiều sâu đã giúp CLB Persib đứng vững đến hết trận. Thể Công Viettel với trận thua này tạm thời xếp hạng 3 với 1 điểm. Cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Popov vẫn còn trong tay, nhưng rõ ràng họ sẽ phải học cách chắt chiu cơ hội và tỉnh táo hơn nữa.



