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    Cúp C2 châu Á: Lương Chí Khải phạm sai lầm, Thể Công Viettel thua đáng tiếc nhà vô địch Indonesia

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Thể Công Viettel chơi đầy nỗ lực trên sân khách, nhưng không thể giành điểm trước nhà đương kim vô địch Indonesia Persib Bandung ở trận đấu thuộc vòng bảng AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) 2026-2027.

    Thể Công Viettel nhập cuộc đầy tự tin

    Tối 14.10, CLB Thể Công Viettel làm khách trên sân của CLB Persib Bandung, ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng E Cúp C2 châu Á 2026-2027. Trước đối thủ có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn về lực lượng, đại diện Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin.

    Thể Công Viettel chơi ăn miếng trả miếng với nhà đương kim vô địch Indonesia ngay từ những phút đầu. Lối chơi đầy chủ động của thầy trò HLV Velizar Popov phần nào khiến cho CLB Persib Bandung gặp lúng túng.

    Cúp C2 châu Á: Lương Chí Khải phạm sai lầm, Thể Công Viettel thua đáng tiếc nhà vô địch Indonesia- Ảnh 1.

    Thể Công Viettel (phải) chơi sòng phẳng với đội bóng được đánh giá cao hơn là Persib Bandung

    ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

    Hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng trong hiệp 1. Bên phía Thể Công Viettel, Rimario và Ribamar đều có ít nhất 1 cơ hội tốt, nhưng không thể tung ra cú dứt điểm để uy hiếp khung thành Persib Bandung.

    Hệ thống phòng ngự của của Thể Công Viettel được vận hành khá chặt chẽ trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Tuy nhiên, sai sót của trung vệ nhập tịch Lương Chí Khải (Kyle Colonna) ở cuối hiệp 1 đã giúp cho đại diện Indonesia có bàn thắng mở tỷ số.

    Phút 42, Peralta bứt tốc xâm nhập vòng cấm và bị Lương Chí Khải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, chính Peralta đã bình tĩnh đánh lừa thủ môn Nguyễn Văn Việt để đưa CLB Persib Bandung vươn lên dẫn 1-0.

    Hai thẻ đỏ xuất hiện

    Sang hiệp 2, Thể Công Viettel nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi đại diện V-League còn chưa tạo ra thêm cơ hội nguy hiểm nào, khó khăn lại càng chồng chất vì họ phải chơi thiếu người. Phút 67, trung vệ Paulinho phạm lỗi với Peralta (Persib Bandung) và nhận thẻ vàng thứ hai.

    Lợi thế chơi hơn người của Persib Bandung chỉ kéo dài chưa đến 10 phút. Phút 74, thủ quân Marc Klok (Persib Bandung) cũng bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai.

    Điều này đã thắp lại hy vọng cho Thể Công Viettel. Song, không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian còn lại của trận đấu. Chung cuộc, CLB Persib Bandung đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 1-0.

    Persib Bandung có chiến thắng thứ hai liên tiếp và xây chắc ngôi đầu bảng E với 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Thể Công Viettel vẫn chưa có trận thắng đầu tiên tại sân chơi châu Á. Hiện tại, thầy trò HLV Velizar Popov mới có vỏn vẹn 1 điểm sau trận hòa Melbourne Victory ở lượt đầu.



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    Thể Công Viettel Cúp C2 Châu Á Persib Bandung AFC Champions League Two

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