Tiến Linh cán mốc 90 bàn cấp CLB: Khát vọng vĩnh cửu của chàng trung phong nội

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng thứ 90 cấp CLB ảnh: CLB CA TP.HCM

Tiến Linh đang đạt hiệu suất 1 bàn/trận

Không ồn ào, không hoa mỹ, Nguyễn Tiến Linh cứ thế lầm lũi tiến lên phía trước. Pha lập công mới nhất trong màu áo CLB CA TP.HCM ở trận hòa SLNA 1-1 chính thức đưa anh chạm cột mốc 90 bàn thắng chuyên nghiệp ở cấp độ CLB.

Trong số 90 bàn thắng đó, có 78 bàn thắng được ghi tại V-League, 11 bàn ở mặt trận Cúp quốc gia và 1 pha lập công ở AFC Champions League 2. Tính ra chân sút sinh năm 1997 đã có 9 bàn thắng cho CLB CA TP.HCM và 81 lần ghi bàn cho CLB Becamex TP.HCM.

Đó là một di sản thực sự của người được đánh giá là trung phong nội số 1 bóng đá Việt Nam đương đại. Con số 90 bàn thắng ở cấp độ CLB phản chiếu trọn vẹn tầm vóc, sự bền bỉ và bản lĩnh của một tiền đạo nội giữa môi trường V-League vô cùng khắc nghiệt.

Để hiểu hết giá trị của con số 90 bàn thắng, cần phải đặt nó vào bối cảnh của bóng đá Việt Nam. Trong suốt gần 3 thập kỷ qua, V-League là sân chơi mà mặt trận tấn công gần như bị "khoán trắng" cho các ngoại binh có thể hình và thể lực vượt trội.

Tiến Linh đang có phong độ cao ở đầu mùa này ảnh: CLB CA TP.HCM

Rất nhiều tiền đạo nội đầy triển vọng đã phải dạt ra đá cánh, lùi sâu đá tiền vệ, hoặc cam chịu kiếp dự bị. Nhưng Tiến Linh thì khác. Kể từ khi chính thức bước ra ánh sáng với số áo 22, anh đã không ngừng hoàn thiện mình nhưng luôn với vai trò duy nhất là trung phong cắm.

Anh học cách chơi bóng độc lập, cách di chuyển rộng hơn theo yêu cầu của các HLV CLB lẫn đội tuyển Việt Nam, cải thiện khả năng tì đè, mài sắc kỹ năng dứt điểm một chạm và đặc biệt là những pha chạy chỗ đánh đầu mang thương hiệu riêng.

Từ CLB Becamex TP.HCM cho đến CLB CA TP.HCM, dù trải qua nhiều đời HLV với những triết lý khác nhau, dù phải đá cặp với hàng tá ngoại binh từ Rimario, Eydison, Wellington hay Charles, Endrick, Olaha… thì Tiến Linh vẫn luôn khẳng định được chỗ đứng.

Anh không bị biến thành "kép phụ" mà trở thành đối tác được ngoại binh tôn trọng. Cùng với CLB CA TP.HCM tăng cường lực lượng, Tiến Linh đã thoát khỏi đà quá tải cuối mùa trước, khởi đầu V-League 2026 - 2027 với hiệu suất ấn tượng 2 bàn sau 2 trận ra sân.

Tiến Linh và Ngô Đăng Khoa trong màu áo CLB CA TP.HCM ảnh: CLB CA TP.HCM

Với cột mốc 90 bàn, Tiến Linh đang phả hơi nóng vào gáy những chân sút nội vĩ đại nhất lịch sử. Anh chỉ cần vỏn vẹn 10 bàn thắng nữa để chính thức bước vào "ngôi đền của những huyền thoại" - nhóm những cầu thủ nội ghi được 100 bàn thắng ở cấp CLB, nơi vinh danh Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Quyết và Hoàng Đình Tùng.

Phong độ hiện tại cho thấy ngày Tiến Linh gia nhập "CLB 100" sẽ không còn xa. Đó cũng sẽ là động lực để chân sút sinh năm 1997 nỗ lực hơn nữa để giúp CLB CA TP.HCM bay cao mùa này, từ đó trở lại đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027.

90 bàn thắng là sự ghi nhận cho mồ hôi và những nỗ lực không biết mệt mỏi. Phía trước Tiến Linh là mục tiêu thêm ít nhất 10 bàn nữa ở mùa giải này, để hướng đến cột mốc 100 pha lập công và bước lên bục vinh danh những chân sút huyền thoại của bóng đá Việt Nam.