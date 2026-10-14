Nhận định bóng đá Persib Bandung vs Thể Công Viettel: Đại diện Việt Nam gặp khó

Tổng quan trước trận Persib Bandung vs Thể Công Viettel

Cục diện bảng E - AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) mùa giải 2026-2027 ghi nhận những diễn biến thú vị ngay ở lượt trận đầu tiên. Persib Bandung - đương kim vô địch giải VĐQG Indonesia đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại FC Seoul ngay trên đất Hàn Quốc với tỷ số 1-0. Ba điểm trọn vẹn này giúp thầy trò HLV Igor Tolic chễm chệ ở vị trí đầu bảng E và đang có đà tâm lý hưng phấn.

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel bước vào giải đấu châu lục bằng trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory trên sân nhà, hiện tạm xếp thứ 3 với 1 điểm. Tuy nhiên, hành trang mà thầy trò HLV Velizar Popov mang đến Indonesia là kết quả không tốt từ đấu trường quốc nội. Hai thất bại liên tiếp gần đây tại V-League, đặc biệt là trận thua bất ngờ 1-3 ngay trên sân nhà trước CLB Hà Tĩnh đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý thi đấu của đội bóng ngành quân đội.

Thể Công Viettel (trái) vừa trải qua trận thua đầy bất ngờ trước CLB Hà Tĩnh ở vòng 3 V-League hôm 8.10 ẢNH: MINH TÚ

Tiếp đón Thể Công Viettel, Persib Bandung có lợi thế sân nhà, được tiếp lửa từ lực lượng CĐV cuồng nhiệt tại "chảo lửa" Si Jalak Harupat. Mục tiêu của đội bóng Indonesia không gì khác ngoài một chiến thắng trọn vẹn để nâng tổng điểm lên con số 6, qua đó củng cố ngôi đầu bảng và rộng cửa tiến vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, mọi chuyện không hoàn toàn thuận lợi với Persib Bandung. HLV Igor Tolic đang phải đối mặt với bài toán thể lực của các cầu thủ. Lịch thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận trong thời gian qua đã bào mòn đáng kể sức bền của đội hình chính. Đây là mối bận tâm hàng đầu của ban huấn luyện Persib Bandung trước giờ bóng lăn. Thể Công Viettel có thể khai thác điều này.

Về mặt lực lượng, Persib Bandung dự kiến sẽ tung ra sân đội hình tối ưu với bộ khung chất lượng gồm những ngoại binh và tuyển thủ quốc gia như Thom Haye, Reijnders, Matricardi cùng chân sút Julio Cesar - người ghi bàn thắng duy nhất để mang về 3 điểm lịch sử trước FC Seoul.

Trong khi đó, khó khăn lại chồng chất với Thể Công Viettel khi HLV Popov mất đi sự phục vụ của tiền vệ quan trọng Doãn Ngọc Tân do chấn thương trong trận đấu với CLB Hà Tĩnh. Trọng trách gánh vác lối chơi của đại diện Việt Nam sẽ được đặt lên vai dàn ngoại binh chất lượng như Paulinho Curua, Andre Luiz cùng bộ đôi tiền đạo Rimario và Ribamar, kết hợp với sự vững vàng của trung vệ Colonna.

Dự đoán tỷ số: Persib Bandung 2-1 Thể Công Viettel

Xét về mặt phong độ lẫn ưu thế sân bãi, Persib Bandung hoàn toàn vượt trội so với Thể Công Viettel. Sự hưng phấn sau trận thắng FC Seoul cùng chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường biến đội bóng xứ vạn đảo thành một thử thách vô cùng gian nan đối với đại diện của Việt Nam.

Mặc dù vậy, nếu biết khai thác tối đa điểm yếu về thể trạng của đối thủ, kết hợp với lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật, thầy trò HLV Popov sẽ có hy vọng giành điểm.