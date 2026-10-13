CLB CAHN thua sít sao đội bóng hàng đầu châu lục Kashima Antlers

Nỗ lực đáng khen của CLB CAHN

Dù phải chạm trán với CLB hàng đầu châu lục Kashima Antlers nhưng CLB CAHN cho thấy quyết tâm rất cao. Điều này thể hiện ngay ở đội hình ra sân với đầy đủ tên tuổi được kỳ vọng trên hàng công như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Leo Artur và hàng phòng ngự được gia cố bởi Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Minh. Trên khán đài sân Hàng Đẫy, chiến lược gia người Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik cũng dự khán "xem giò" các cầu thủ cũng như cổ vũ cho các tuyển thủ tranh tài trong màu áo CLB CAHN.

HLV Kim Sang-sik đến sân Hàng Đẫy dự khán trận đấu giữa CLB CAHN với Kashima Antlers ẢNH: MINH TÚ

Các học trò HLV Mano Polking nhập cuộc chủ động, nỗ lực đeo bám chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt, hạn chế khả năng triển khai tấn công tốc độ cao của các cầu thủ Kashima Antlers đồng thời triển khai tấn công nhanh mỗi khi có cơ hội. Lối chơi này mang lại hiệu quả giúp đội CAHN vừa giảm tải áp lực cho thủ môn Nguyễn Filip vừa có những cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn đội Kashima Antlers. Đơn cử như pha dốc bóng tốc độ của Nguyễn Đình Bắc ở hành lang trái, mở ra cơ hội cho Mauk dứt điểm ở phút thứ 5 hay 2 pha dứt điểm tự tin của Leo Artur ở giữa hiệp 1.

Các cầu thủ CAHN (áo đỏ) thi đấu đầy quyết tâm, tạo ra khó khăn cho đội bóng hàng đầu châu lục ẢNH: MINH TÚ

Các cầu thủ CAHN 'cháy' hết mình khi chạm trán với CLB số 1 Nhật Bản Kashima Antlers ẢNH: MINH TÚ

Sự thăng hoa của các cầu thủ CAHN khiến đội khách phải lùi về sân nhà để phòng ngự từ nửa cuối hiệp 1. Đó cũng là quãng thời gian Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội kiểm soát bóng vượt trội, tạo sức ép tấn công liên tục lên hàng phòng ngự của CLB Kashima Antlers. Chỉ tiếc là các cơ hội của Đình Bắc, Leo Artur, Mauk chưa được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Những điều chỉnh của CLB Kashima Antlers ở đầu hiệp 2, nhất là đưa tiền vệ đội trưởng Shibasaki vào sân giúp đội bóng Nhật Bản kiểm soát thế trận tốt hơn. Sai sót bắt đầu xuất hiện khi Mauk rồi Đoàn Văn Hậu chuyền bóng ngang không chính xác. Rất may các cầu thủ CLB Kashima Antlers không tận dụng được cơ hội.

Nền tảng thể lực suy giảm nơi nhiều cầu thủ CAHN khi phải đua sức với Kashima Antlers ẢNH: MINH TÚ

Sức ép tấn công từ các cầu thủ đội Kashima Antlers giúp họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 61 khi Nguyễn Adou Minh vô tình "đốt lưới nhà". Shibasaki chuyền bóng từ cánh phải cắt ngang khung thành thủ môn Nguyễn Filip, bóng bật trúng người Nguyễn Adou Minh bay thẳng vào khung thành đội CAHN.

Bung nhiều sức trong hiệp 1 rồi tiếp tục đua sức ở hiệp 2 khiến nhiều cầu thủ CAHN không duy trì được nền tảng thể lực tốt. HLV Mano Polking phải cho Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Perea, Mauk ra nghỉ. Nỗ lực của đội CAHN giúp họ có những cơ hội ghi bàn vào cuối trận, trong đó có cú sút hiểm hóc của Leo Artur nhưng không đánh bại được thủ môn Hayakawa. Vì thế CLB CAHN nhận thất bại sít sao 0-1 trước Kashima Antlers.

Để thua ở cả 2 lượt trận tại AFC Champions League Elite, CLB CAHN nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng (14) còn Kashima Antlers tiếp tục dẫn đầu bảng A.