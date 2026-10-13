Dự đoán tỷ số CLB CAHN vs Kashima Antlers hôm nay: Hòa có bàn thắng

Thách thức lớn cho hàng phòng ngự CLB CAHN

19 giờ 15 ngày 13.10, CLB CAHN chạm trán CLB Kashima Antlers ở lượt trận thứ 2 của AFC Champions League Elite 2026-2027. Sức mạnh của Kashima Antlers được thể hiện ngay ở lượt trận đầu qua chiến thắng "hủy diệt" 7-1 trước CLB Newcastle Jets (Úc). Trong khi đó CLB CAHN để thua 1-4 trước Gamba Osaka, là đội bóng vừa phải nhận thất bại 0-2 trước Kashima Antlers tại giải bóng đá Nhật Bản (J-League 1).

Nguyễn Filip là điểm tựa để CLB CAHN tìm kiếm kết quả tốt khi tiếp đón CLB Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy

ẢNH: VPF

CLB CAHN vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của nhà ĐKVĐ V-League khi toàn thắng 3 trận, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng mùa giải năm nay. Đội bóng do HLV Mano Polking dẫn dắt thi đấu cùng lúc nhiều đấu trường, chưa kể đóng góp nhiều quân số cho đội tuyển thi đấu liên tiếp vừa qua. Một số cầu thủ CAHN gặp vấn đề quá tải, dính chấn thương khiến HLV Mano Polking không khỏi "đau đầu".

"Giai đoạn vừa qua, đội bóng phải trải qua lịch thi đấu rất dày, liên tục di chuyển, cùng với việc nhiều cầu thủ phải làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Ban huấn luyện đang nỗ lực tối đa để hồi phục thể trạng và chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho trận đấu với CLB Kashima Antlers", HLV Mano Polking chia sẻ. Tuy nhiên ông Mano Polking khẳng định: "Được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy mang lại cho tôi và toàn đội sự tự tin rất lớn. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi cảm nhận trình độ thực sự của bản thân trước một thử thách lớn tầm châu lục. Toàn đội sẽ vào trận với tâm thế không có gì để mất, thi đấu với cường độ cao và hướng tới mục tiêu giành điểm số, thậm chí là cơ hội chiến thắng".

Đoàn Văn Hậu cùng hàng phòng ngự CLB CAHN sẽ rất vất vả khi đối đầu với CLB số 1 Nhật Bản Kashima Antlers ẢNH: VPF

Trung vệ Adou Minh bày tỏ quyết tâm: "Tôi và các đồng đội đều rất háo hức khi được so tài với một đối thủ có chất lượng hàng đầu châu Á như Kashima Antlers. Toàn đội đã có buổi họp mổ băng để phân tích đối thủ kỹ lưỡng. Dù Kashima sở hữu lực lượng rất mạnh, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi phải tập trung vào chính lối chơi của mình. Tôi sẽ ra sân và chiến đấu với tất cả khả năng để cùng đội bóng duy trì lối chơi và hướng đến một kết quả có lợi nhất".

Sở hữu đội hình chất lượng, đồng đều các tuyến như thủ môn Nguyễn Filip; hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Adou Minh, Jason Quang Vinh Pendant; tiền vệ Lê Phạm Thành Long, Stefan Mauk; tiền đạo Leonardo Artur, Bryan Perea... Cùng với sự "tiếp lửa" từ người hâm mộ trên sân nhà Hàng Đẫy, các cầu thủ CLB CAHN hứa hẹn thi đấu bùng cháy, tạo nên bất ngờ cho đối thủ đến từ Nhật Bản.

Dự đoán kết quả trận đấu: CLB CAHN hòa CLB Kashima Antlers 1-1.



