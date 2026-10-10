Tuyển thủ Lào gốc Việt lập công giúp CLB Thanh Hóa đánh bại chủ nhà Hải Phòng

CLB Thanh Hóa giành trọn 3 điểm trên sân Lạch Tray

Trước khi chạm trán ở vòng 3, CLB Hải Phòng và CLB Thanh Hóa có cùng 3 điểm với 1 trận thắng, 1 trận thua, nằm ở nửa cuối trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027. Cùng "khát điểm" để cải thiện thứ hạng, lực lượng của CLB Hải Phòng và CLB Thanh Hóa được đánh giá cân tài cân sức. Việc bất phân thắng bại ở 2 lần chạm trán trước đó càng tạo nên màn so tài quyết liệt, hấp dẫn.

CLB Thanh Hóa thi đấu ấn tượng, giành trọn vẹn 3 điểm trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng ẢNH: VPF

Không có dàn nội binh thuộc hàng sao số như các CLB khác nên CLB Thanh Hóa và chủ nhà Hải Phòng đều cố gắng tận dụng tối đa khả năng của các ngoại binh. Cả 4 ngoại binh của CLB Hải Phòng là Milan Makaric, Mpande Joseph, Esteban Fernandez, Tagueu Joel đều xuất trận từ đầu. Phía CLB Thanh Hóa cũng dùng hết công suất ngoại binh trên sân với Saliou Guindo, Mateo Lovric, Alisherovich, Monteiro Martins.

Đội khách khởi đầu tốt, tạo ra được nhiều cơ hội và cụ thể hóa thành bàn thắng mở tỷ số của Monteiro Martins ở phút 16. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Mateo Lovric, Monteiro Martins xử lý bóng khéo léo sau đó tung cú sút đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Toản ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Thanh Hóa.

Cầu thủ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath lập công đầu cho CLB Thanh Hóa ẢNH: CLB THANH HÓA

Chỉ 3 phút sau, đội chủ nhà đã có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 khi Milan Makaric thực hiện thành công quả đá phạt đền sau tình huống hậu vệ Trịnh Văn Lợi (CLB Thanh Hóa) để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

Cầu thủ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath tạo nên bước ngoặt ở hiệp 2 khi tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Thanh Hóa sau pha phối hợp ăn ý với Monteiro Martins. Ngoài bàn thắng quan trọng, ấn định chiến thắng chung cuộc, tuyển thủ Lào cũng là người thi đấu ấn tượng, giúp CLB Thanh Hoá tạo sức ép tấn công lên hàng phòng ngự đội Hải Phòng.

Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng các cầu thủ CLB Hải Phòng thi đấu bế tắc nên đành chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến CLB Hải Phòng tiếp tục ở nhóm cuối bảng xếp hạng với 3 điểm. Trong khi đó với 6 điểm, CLB Thanh Hóa vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng. Đây là thành tích đáng khích lệ với CLB Thanh Hóa trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh gặp nhiều khó khăn, xáo trộn trong mùa giải năm nay.

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