    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tuyển thủ Lào gốc Việt lập công giúp CLB Thanh Hóa đánh bại chủ nhà Hải Phòng

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    Tuyển thủ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath tỏa sáng giúp CLB Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 trước CLB Hải Phòng ở vòng 3 V-League 2026-2027 diễn ra hôm nay trên sân Lạch Tray.

    CLB Thanh Hóa giành trọn 3 điểm trên sân Lạch Tray

    Trước khi chạm trán ở vòng 3, CLB Hải Phòng và CLB Thanh Hóa có cùng 3 điểm với 1 trận thắng, 1 trận thua, nằm ở nửa cuối trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027. Cùng "khát điểm" để cải thiện thứ hạng, lực lượng của CLB Hải Phòng và CLB Thanh Hóa được đánh giá cân tài cân sức. Việc bất phân thắng bại ở 2 lần chạm trán trước đó càng tạo nên màn so tài quyết liệt, hấp dẫn.

    CLB Hải Phòng vs CLB Thanh Hóa - Ảnh 1.

    CLB Thanh Hóa thi đấu ấn tượng, giành trọn vẹn 3 điểm trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng

    ẢNH: VPF

    Không có dàn nội binh thuộc hàng sao số như các CLB khác nên CLB Thanh Hóa và chủ nhà Hải Phòng đều cố gắng tận dụng tối đa khả năng của các ngoại binh. Cả 4 ngoại binh của CLB Hải Phòng là Milan Makaric, Mpande Joseph, Esteban Fernandez, Tagueu Joel đều xuất trận từ đầu. Phía CLB Thanh Hóa cũng dùng hết công suất ngoại binh trên sân với Saliou Guindo, Mateo Lovric, Alisherovich, Monteiro Martins.

    Đội khách khởi đầu tốt, tạo ra được nhiều cơ hội và cụ thể hóa thành bàn thắng mở tỷ số của Monteiro Martins ở phút 16. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Mateo Lovric, Monteiro Martins xử lý bóng khéo léo sau đó tung cú sút đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Toản ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Thanh Hóa.

    CLB Hải Phòng vs CLB Thanh Hóa - Ảnh 2.

    Cầu thủ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath lập công đầu cho CLB Thanh Hóa

    ẢNH: CLB THANH HÓA

    Chỉ 3 phút sau, đội chủ nhà đã có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 khi Milan Makaric thực hiện thành công quả đá phạt đền sau tình huống hậu vệ Trịnh Văn Lợi (CLB Thanh Hóa) để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

    Cầu thủ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath tạo nên bước ngoặt ở hiệp 2 khi tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Thanh Hóa sau pha phối hợp ăn ý với Monteiro Martins. Ngoài bàn thắng quan trọng, ấn định chiến thắng chung cuộc, tuyển thủ Lào cũng là người thi đấu ấn tượng, giúp CLB Thanh Hoá tạo sức ép tấn công lên hàng phòng ngự đội Hải Phòng.

    Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng các cầu thủ CLB Hải Phòng thi đấu bế tắc nên đành chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến CLB Hải Phòng tiếp tục ở nhóm cuối bảng xếp hạng với 3 điểm. Trong khi đó với 6 điểm, CLB Thanh Hóa vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng. Đây là thành tích đáng khích lệ với CLB Thanh Hóa trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh gặp nhiều khó khăn, xáo trộn trong mùa giải năm nay. 

    Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn




    Tin liên quan

    Đá trên mặt sân lầy lội, HAGL thua ngược cay đắng Hải Phòng: Thủ môn Trung Kiên mắc sai lầm tai hại

    Đá trên mặt sân lầy lội, HAGL thua ngược cay đắng Hải Phòng: Thủ môn Trung Kiên mắc sai lầm tai hại

    Chiều 13.9, ở vòng 2 V-League 2026-2027, HAGL dẫn trước CLB Hải Phòng ngay phút thứ 10 nhưng lại nhận thất bại chung cuộc 1-3.

    Thủ môn hay nhất ASEAN Cup 2024 Nguyễn Đình Triệu bất ngờ chia tay CLB Hải Phòng

    Vắng Hoàng Đức và Tài Lộc, Ninh Bình vẫn thắng đậm Hải Phòng: Lucao cực hay, lập hat-trick vào lưới đội bóng cũ

    Khám phá thêm chủ đề

    CLB Thanh Hóa Cầu thủ Lào gốc Việt CLB Hải Phòng V-League

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận