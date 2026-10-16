Kỳ vọng đại diện Việt Nam ở đấu trường châu lục

S ÒNG PHẲNG TRƯỚC ĐỐI THỦ MẠNH

Khác với tâm lý co cụm "đổ bê tông" thường thấy của các đại diện VN khi bước ra biển lớn trước đây, cả CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại Cúp C1 châu Á lẫn Thể Công Viettel tại Cúp C2 châu Á đều chọn cách tiếp cận chủ động, chơi sòng phẳng với những đối thủ được đánh giá "cửa trên". Đứng trước Kashima Antlers (Nhật Bản), CLB CAHN đã chơi một trận đấu hay. HLV Mano Polking chỉ sử dụng 3 ngoại binh kết hợp cùng 8 cầu thủ VN trong đội hình xuất phát, nhưng đại diện V-League không ngần ngại dâng cao pressing và tự tin triển khai bóng từ sân nhà. Thống kê chỉ ra CLB CAHN có 17 cú dứt điểm và 4 lần trúng đích (so với 10 cú dứt điểm và 1 lần trúng đích của Kashima Antlers) và buộc thủ môn Tomoki Hayakawa bên phía đại diện Nhật Bản trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận với 4 pha cứu thua mười mươi.

CLB CAHN (phải) còn nhiều cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp tại Cúp C1 châu Á mùa này ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, Thể Công Viettel dù làm khách trên sân Si Jalak Harupat (Indonesia) của Persib Bandung nhưng cũng chơi "ăn miếng trả miếng" hấp dẫn. Persib Bandung là đương kim vô địch Indonesia, và còn được xem là "phiên bản thu nhỏ" của đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo khi sở hữu dàn sao gốc Hà Lan đình đám như Marc Klok, Thom Haye, Eliano Reijnders… cùng các ngoại binh Nam Mỹ chất lượng. Dù vậy, đội bóng ngành quân đội vẫn thi đấu không hề kém cạnh đối phương.

Nhìn nhận một cách công tâm, cả hai đại diện V-League đều xứng đáng có một kết quả tốt hơn là thất bại 0-1. Sự khác biệt khiến họ trắng tay không nằm ở khoảng cách trình độ hay tư duy chiến thuật, mà đến từ sự tỉnh táo, "độ quái" và trải nghiệm thi đấu ở môi trường đỉnh cao. CLB CAHN trả giá đắt vì nửa đầu hiệp 2 mất tập trung với 8 lần mất bóng liên tiếp. Thể Công Viettel nhận bàn thua duy nhất từ pha xử lý thiếu kinh nghiệm của trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải, khi đốn ngã tiền đạo Mariano Peralta trong vòng cấm ở cuối hiệp 1 để thua bàn ở chấm phạt đền.

C Ơ HỘI RỘNG MỞ

Thất bại ở lượt trận thứ hai là bài học đắt giá cho cả CLB CAHN và Thể Công Viettel. Chặng đường phía trước tại 2 giải đấu châu Á cấp CLB mùa này vẫn còn dài và màn trình diễn của hai đại diện VN đủ thắp lên những kỳ vọng cho giới mộ điệu.

Tại Cúp C1 châu Á, CLB CAHN vẫn còn 6 trận đấu ở giai đoạn phân hạng. Với thể thức lấy 8 đội dẫn đầu trong tổng số 16 đội khu vực Đông Á, cơ hội tích lũy điểm số của thầy trò HLV Polking vẫn rất rộng mở. Đại diện V-League hoàn toàn có cơ sở để tự tin cạnh tranh một vị trí trong top 8 nếu nhanh chóng khắc phục những hạn chế về tâm lý trong thời điểm nhạy cảm của trận đấu.

Tương tự, Thể Công Viettel cũng đang đứng trước "cục diện mở" tại bảng E Cúp C2 châu Á. Ứng viên FC Seoul (Hàn Quốc) đang sa sút khi nhận 2 thất bại liên tiếp, vô tình mở ra cơ hội lớn cho các đội bóng còn lại. Dù mới có 1 điểm trong tay, thầy trò HLV Velizar Popov vẫn nắm quyền tự quyết khi còn 4 trận đấu, trong đó có 2 trận được chơi trên sân nhà. Cửa cạnh tranh 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng E để vào vòng knock-out của Thể Công Viettel vẫn khá sáng.