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    Sông Lam Nghệ An đang bay cao ở V-League nhờ đâu?

    Sông Lam Nghệ An đang bay cao ở V-League nhờ đâu?

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Sau 3 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An bất ngờ vươn lên tốp 3 V-League 2026-2027 với 7 điểm. Không sở hữu lực lượng nhiều ngôi sao, đội bóng xứ Nghệ vẫn tạo dấu ấn nhờ lối chơi có tổ chức, khả năng chuyển trạng thái và sự đóng góp của các cầu thủ trẻ.

    Một trong những thay đổi đáng chú ý của Sông Lam Nghệ An nằm ở cách tổ chức lối chơi.

    Thay vì cố gắng kiểm soát bóng bằng mọi giá, đội bóng xứ Nghệ ưu tiên sự chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình và tận dụng cơ hội chuyển trạng thái.

    Trong chiến thắng 4-1 trước CLB Hà Nội, Sông Lam Nghệ An cho thấy khả năng khai thác khoảng trống khi đối phương đẩy cao đội hình. Những tình huống tấn công nhanh giúp đội bóng tạo ra khác biệt dù không cần áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng.

    Sông Lam Nghệ An đang bay cao ở V-League nhờ đâu?

    Đến trận gặp CLB Công an TP.HCM, HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục cho thấy sự linh hoạt trong cách vận hành đội hình. Theo chia sẻ của ông sau trận, Sông Lam Nghệ An sử dụng sơ đồ 4-5-1 khi phòng ngự và chuyển sang 4-4-2 lúc tấn công.

    Cách bố trí này giúp Sông Lam Nghệ An tăng quân số ở tuyến giữa khi không có bóng, đồng thời tạo thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương.

    Với một đội bóng đang trong quá trình tái thiết, sự tổ chức và kỷ luật chiến thuật có thể giúp thu hẹp khoảng cách về chất lượng cá nhân.

    Bên cạnh chiến thuật, sự đóng góp của các cầu thủ trẻ cũng là yếu tố đáng chú ý. Sau những biến động nhân sự, Sông Lam Nghệ An phải xây dựng lại sự kết nối giữa các vị trí. Điều đó đồng nghĩa nhiều cầu thủ trẻ được trao thêm cơ hội và trách nhiệm.

    Dù kinh nghiệm còn hạn chế, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang cho thấy tinh thần thi đấu tích cực, khả năng tuân thủ chiến thuật và sự phối hợp trong lối chơi tập thể.

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