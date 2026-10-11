Hanoi Buffaloes thắng lớn tại VBA Awards 2026, AJ Bramah thâu tóm 3 giải thưởng

Sau một tuần lần lượt công bố kết quả, VBA Awards 2026 đã xác định chủ nhân của cả 12 hạng mục giải thưởng dành cho những cá nhân có thành tích nổi bật trong mùa giải chính. Hanoi Buffaloes trở thành đội bóng thành công nhất khi giành đến 7 giải thưởng, trong khi AJ Bramah là cầu thủ được vinh danh nhiều nhất.

VBA Awards 2026 được tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có màn trình diễn xuất sắc trong mùa giải chính. Kết quả các hạng mục được quyết định thông qua bình chọn của Hội đồng cố vấn chuyên môn, Hội đồng HLV trưởng, Ban Truyền thông và Cộng đồng cùng công chúng.

Hanoi Buffaloes áp đảo, AJ Bramah giành 3 danh hiệu

Với thành tích 19 trận thắng và chỉ 1 thất bại ở mùa giải chính, Hanoi Buffaloes tiếp tục khẳng định vị thế khi chiếm 7 trong tổng số 12 giải thưởng của VBA Awards 2026.

Nổi bật nhất là AJ Bramah, ngôi sao người Mỹ giành cú hat-trick danh hiệu gồm “VĐV xuất sắc nhất mùa giải (MVP)”, “VĐV phòng thủ xuất sắc nhất” và “Pha úp rổ của năm”. Không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng ghi điểm và những pha úp rổ đẹp mắt, AJ Bramah còn cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận về thành công. Với cầu thủ người Mỹ, những thống kê cá nhân dù ấn tượng đến đâu cũng không thể quan trọng bằng chiến thắng của toàn đội.

AJ Bramah - VĐV xuất sắc nhất ẢNH: FPT PLAY

"Khi ghi 40 điểm, tôi không nghĩ giải đấu này dễ dàng, tôi chỉ nghĩ đối thủ chưa biết nhiều về mình. Nhưng các về sau các đội càng nghiên cứu tôi tốt hơn, đó là trận ra mắt tuyệt vời nhưng tôi vui vì đội đã thắng. Đôi khi tôi cảm thấy mình có thể bị nhìn nhận đơn thuần như một showman (người trình diễn). Tôi cũng cố tiết chế những thứ mang tính trình diễn.

Để chơi bóng rổ chuyên nghiệp, tất nhiên là bạn phải có điều gì đó để chứng minh bản thân. Nên thống kê vẫn có ý nghĩa ở một mức độ nhất định. Nhưng tôi đang ở giai đoạn mà chiến thắng có ý nghĩa lớn hơn những thống kê. Nếu những con số đó đi kèm với chức vô địch hoặc những chiến thắng, bạn có thể xem đó là thành công. Nhưng nếu như con số ấy mà không bị kẻ chiến thắng thì với tôi, chúng thực sự không có nhiều ý nghĩa", AJ Bramah nói.

Không chỉ AJ Bramah, các thành viên khác của Hanoi Buffaloes cũng được vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng. Lian Ramiro nhận giải “VĐV gốc Á xuất sắc nhất”, trong khi Đinh Thanh Tâm giành danh hiệu “VĐV được yêu thích nhất”.

Với Lian Ramiro, mùa giải tại Việt Nam còn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ ngoài sân bóng. Cầu thủ này đặc biệt ấn tượng với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Hanoi Buffaloes, cũng như những nét tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và quê nhà Philippines.

Lian Ramiro - VĐV gốc châu Á xuất sắc ẢNH: FPT PLAY

"Trước đó tôi không nghĩ bóng rổ ở đây lại có lượng người hâm mộ đông đảo đến thế. Khi thi đấu trên sân nhà, tôi thực sự choáng ngợp trước bầu không khí đó.

Điều tôi thích nhất là văn hóa ở đây khá giống với văn hóa Philippines, mọi người quây quần ăn uống, không khí rất gắn kết và đậm chất gia đình. Tôi thực sự thích cảm giác khi gặp gỡ ai đó, họ đón nhận và đối đãi với tôi như người trong nhà". Lian Ramiro chia sẻ.

Ở hạng mục HLV của năm, HLV Matt Van Pelt tiếp tục được xướng tên. Đây là lần thứ 2 chiến lược gia người Mỹ nhận giải thưởng này, sau lần đầu vào năm 2023.

Matt Van Pelt - HLV của năm ẢNH: FPT PLAY

Danh hiệu Pha ghi điểm của năm thuộc về AJ Williams, qua đó hoàn tất bộ sưu tập 7 giải thưởng của đại diện thủ đô.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh

Bên cạnh sự áp đảo của Hanoi Buffaloes, VBA Awards 2026 tiếp tục ghi nhận dấu ấn của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Ngôi sao thuộc biên chế Saigon Heat giành danh hiệu VĐV nội binh xuất sắc nhất mùa giải. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 4 liên tiếp Phú Vinh được vinh danh ở hạng mục này, tiếp tục khẳng định vị thế của anh trong làng bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh - VĐV nội binh xuất sắc ẢNH: FPT PLAY

Trong khi đó, Ho Chi Minh City Wings cũng để lại dấu ấn với 3 giải thưởng. Lê Quang giành danh hiệu VĐV tiến bộ nhất, còn tân binh Nguyễn Hồng Sơn được trao giải VĐV trẻ xuất sắc nhất. Danh hiệu Pha cản bóng của năm thuộc về Trần Đăng Khoa.

Giải thưởng còn lại, VĐV dự bị xuất sắc nhất, được trao cho Lê Khắc Đăng Khoa của Nha Trang Dolphins.

Kết quả 12 giải thưởng VBA Awards 2026 ẢNH: FPT PLAY