Ronaldo bị đình chỉ thi đấu tạm thời cho Bồ Đào Nha, nguy cơ nhận án phạt 6 tháng

Tối 10.10.2026, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) thông báo đã mở quy trình xử lý kỷ luật đối với Cristiano Ronaldo, liên quan đến việc siêu sao 41 tuổi tự ý rời đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trước trận gặp Đan Mạch.

Theo thông báo của FPF, Ronaldo hiện chịu quyết định đình chỉ thi đấu tạm thời trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng.

Quyết định được đưa ra sau những tranh cãi kéo dài nhiều ngày giữa Ronaldo và ban huấn luyện đội tuyển Bồ Đào Nha, bắt nguồn từ việc anh bất ngờ rời đội vào ngày 1.10.

Trong thông báo công bố tối 10.10, FPF cho biết quy trình kỷ luật đối với Cristiano Ronaldo được khởi động theo quyết định của Ban Chuyên trách các giải đấu không chuyên (Non-Professional Section) ngày 9.10.2026.

Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu, nguy cơ nhận án phạt 6 tháng

Mục đích của quá trình này là làm rõ những vấn đề liên quan đến kỷ luật từ các sự việc được báo cáo ngày 7.10. FPF xác nhận ngoài quyết định đình chỉ tạm thời mang tính tự động đã áp dụng trước đó, cơ quan có thẩm quyền còn ban hành thêm quyết định đình chỉ tạm thời không mang tính tự động. Vụ việc đồng thời được xếp vào diện cần xử lý khẩn cấp.

Như vậy, Ronaldo đang trong thời gian bị đình chỉ tạm thời, nhưng mức án kỷ luật chính thức vẫn chưa được xác định. Theo kênh TyC Sports, căn cứ điều 160, khoản 2 trong quy định kỷ luật của FPF, hành vi vi phạm thuộc trường hợp này có thể dẫn đến án đình chỉ thi đấu từ 1 đến 6 tháng, kèm mức phạt tiền từ 510 đến 1.020 euro.

Tuy nhiên, đây mới là khung hình phạt được dẫn chiếu, không phải mức án cuối cùng dành cho Ronaldo. Quá trình điều tra sẽ tập trung xác định liệu cầu thủ này có rời đội tuyển khi chưa được cho phép hay không, đồng thời làm rõ tính chất tự nguyện của hành động đó. Kết luận điều tra sẽ là cơ sở để cơ quan kỷ luật đưa ra quyết định xử lý chính thức.