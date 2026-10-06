Dịch sởi diễn biến phức tạp, New York ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo Reuters, đây là bang đầu tiên tại Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch sởi kể từ khi số ca mắc trên toàn quốc bắt đầu gia tăng mạnh vào năm 2025.

"Không ai đáng phải mắc bệnh nặng hoặc tử vong vì một căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin", bà Hochul nhấn mạnh.

Một cậu bé được y tá tiêm chủng ở thành phố New York (Mỹ) ẢNH: AFP

Theo sắc lệnh, tính đến ngày 3.10, bang New York ghi nhận 108 ca sởi từ đầu năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình hằng năm. Trong đó, 92 ca xuất hiện từ ngày 15.7 tại các cộng đồng nông thôn có tỷ lệ tiêm chủng thấp, trải rộng trên 18 quận.

Giới chức cho biết thành phố New York ghi nhận 7 ca, trong khi 101 trường hợp còn lại xuất hiện tại các khu vực khác của bang. Từ giữa tháng 7, cơ quan y tế địa phương đã triển khai hơn 1.000 liều vắc xin sởi - quai bị - rubella (MMR) tại các vùng nông thôn.

Tình hình cũng diễn biến phức tạp tại bang Pennsylvania lân cận. Tính đến ngày 2.10, bang này ghi nhận 977 ca mắc và 5 ca tử vong, chủ yếu tại các quận nông thôn giáp New York. Đến ngày 5.10, số ca nhiễm đã vượt 1.000, đánh dấu đợt bùng phát lớn nhất tại Pennsylvania trong hơn 30 năm.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), nước này đã ghi nhận gần 3.900 ca sởi từ đầu năm, mức cao nhất kể từ năm 1991.

Trước tình hình trên, chính quyền New York cho phép y tá có đăng ký hành nghề chỉ định xét nghiệm đối với người nghi mắc sởi, đồng thời trao quyền cho dược sĩ tiêm vắc xin MMR cho trẻ từ 2 tuổi trở lên.

Sắc lệnh cũng yêu cầu báo cáo các mũi tiêm MMR vào hệ thống quản lý tiêm chủng trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, việc tiêm chủng vẫn phải được bệnh nhân hoặc người giám hộ hợp pháp chấp thuận. Việc tiêm chủng vẫn cần sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người giám hộ hợp pháp. Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 5.10 đến ngày 4.11.