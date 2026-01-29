Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Dịch sởi bùng phát kỷ lục ở tiểu bang Mỹ khi tỷ lệ tiêm chủng giảm

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/01/2026 09:15 GMT+7

Bang Nam Carolina ở Mỹ tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp mắc sởi, khi đã đó gần 800 ca nhiễm trong đợt bùng phát mới nhất.

Theo Đài ABC News ngày 28.1, kể từ sau lần cập nhật số liệu hôm 23.1, đã có thêm ít nhất 89 ca mắc sởi tại Nam Carolina, nâng tổng số ca mắc trong đợt bùng phát dịch sởi mới nhất lên 789 ca.

Hiện có ít nhất 557 người đang phải cách ly trên toàn tiểu bang, bao gồm cả học sinh từ nhiều trường khác nhau.

Bùng phát dịch sởi kỷ lục ở bang Mỹ, gần 800 ca mắc bệnh - Ảnh 1.

Em bé đang được tiêm vắc xin MMR tại bệnh viện ở bang Texas, Mỹ tháng 2.2025

ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn sở y tế Nam Carolina cho biết đây là đợt bùng phát bệnh sởi lớn nhất ở tiểu bang trong hơn 30 năm.

Theo thống kê, vào tháng 10.2025 tiểu bang chỉ mới ghi nhận 5 ca mắc sởi, thế nhưng đến nay đã lên gần 800 trường hợp. Diễn biến trên khiến Nam Carolina đứng trước nguy cơ mất đi trạng thái "tiểu bang loại trừ bệnh sởi" đã nắm trong hơn 2 thập niên.

Xét trên toàn nước Mỹ, riêng trong tháng 1 có ít nhất 416 ca mắc sởi, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Thống kê chỉ ra phần lớn các trường hợp mắc bệnh xảy ra ở những người dưới 19 tuổi. Khoảng 2% tổng số ca mắc sởi ở Mỹ phải nhập viện.

ABC News trước đó dẫn lời bác sĩ Kristin Moffitt, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Boston, nói tỷ lệ tiêm chủng giảm trên khắp nước Mỹ là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các ca mắc bệnh sởi gần đây.

"Tình trạng này hoàn toàn là do tỷ lệ tiêm chủng giảm," bà nói. "Đó là điều này rất rõ ràng, dựa trên nơi các đợt bùng phát đang xảy ra."

CDC khuyến cáo người dân nên tiêm hai liều vắc xin MMR, liều đầu tiên lúc 12 đến 15 tháng tuổi và liều thứ hai từ 4 đến 6 tuổi, với hiệu quả phòng sởi sau mỗi liều lần lượt là 93% và 97%.

Tuy nhiên, dữ liệu liên bang cho thấy tỷ lệ tiêm chủng ở Mỹ đã giảm trong những năm gần đây. Trong năm học 2024-2025, 92,5% học sinh mẫu giáo đã được tiêm vắc xin MMR, so với 92,7% năm học 2023-2024 và 95,2% hồi năm học 2019-2020.

Tin liên quan

Mỹ lo bùng phát bệnh sởi

Mỹ lo bùng phát bệnh sởi

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), lần đầu tiên sau 5 năm số ca nhiễm sởi ở nước này vượt ngưỡng 1.000.

WHO kêu gọi tăng cường đối phó bệnh sởi và các đại dịch tương lai

Khám phá thêm chủ đề

dịch sởi bùng phát dịch sởi Nam Carolina Mỹ vắc xin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận