Dịch sởi bùng phát kỷ lục ở tiểu bang Mỹ khi tỷ lệ tiêm chủng giảm

Theo Đài ABC News ngày 28.1, kể từ sau lần cập nhật số liệu hôm 23.1, đã có thêm ít nhất 89 ca mắc sởi tại Nam Carolina, nâng tổng số ca mắc trong đợt bùng phát dịch sởi mới nhất lên 789 ca.

Hiện có ít nhất 557 người đang phải cách ly trên toàn tiểu bang, bao gồm cả học sinh từ nhiều trường khác nhau.

Em bé đang được tiêm vắc xin MMR tại bệnh viện ở bang Texas, Mỹ tháng 2.2025 ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn sở y tế Nam Carolina cho biết đây là đợt bùng phát bệnh sởi lớn nhất ở tiểu bang trong hơn 30 năm.

Theo thống kê, vào tháng 10.2025 tiểu bang chỉ mới ghi nhận 5 ca mắc sởi, thế nhưng đến nay đã lên gần 800 trường hợp. Diễn biến trên khiến Nam Carolina đứng trước nguy cơ mất đi trạng thái "tiểu bang loại trừ bệnh sởi" đã nắm trong hơn 2 thập niên.

Xét trên toàn nước Mỹ, riêng trong tháng 1 có ít nhất 416 ca mắc sởi, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Thống kê chỉ ra phần lớn các trường hợp mắc bệnh xảy ra ở những người dưới 19 tuổi. Khoảng 2% tổng số ca mắc sởi ở Mỹ phải nhập viện.

ABC News trước đó dẫn lời bác sĩ Kristin Moffitt, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Boston, nói tỷ lệ tiêm chủng giảm trên khắp nước Mỹ là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các ca mắc bệnh sởi gần đây.

"Tình trạng này hoàn toàn là do tỷ lệ tiêm chủng giảm," bà nói. "Đó là điều này rất rõ ràng, dựa trên nơi các đợt bùng phát đang xảy ra."

CDC khuyến cáo người dân nên tiêm hai liều vắc xin MMR, liều đầu tiên lúc 12 đến 15 tháng tuổi và liều thứ hai từ 4 đến 6 tuổi, với hiệu quả phòng sởi sau mỗi liều lần lượt là 93% và 97%.

Tuy nhiên, dữ liệu liên bang cho thấy tỷ lệ tiêm chủng ở Mỹ đã giảm trong những năm gần đây. Trong năm học 2024-2025, 92,5% học sinh mẫu giáo đã được tiêm vắc xin MMR, so với 92,7% năm học 2023-2024 và 95,2% hồi năm học 2019-2020.