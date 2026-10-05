Bí ẩn những người săn vàng dưới cống ngầm New York

Theo The Guardian ngày 4.10, ông Samuel Reveron (25 tuổi) và ông Kevin Rodriguez bị bắt tại quận Queens (New York) sau khi cảnh sát lần theo hình ảnh từ một đoạn video ghi lại cảnh họ cùng 4 người khác chui xuống hệ thống cống ngầm. Những người còn lại hiện chưa được xác định danh tính.

Vụ việc trên diễn ra giữa lúc hàng loạt vụ việc tương tự làm dấy lên sự tò mò về những người được gọi là "người chuột chũi".

Những nhóm người bí ẩn khám phá hệ thống cống ngầm trở thành chủ đề gây tò mò tại New York suốt thời gian qua ẢNH: AFP

Ông Reveron khai với cảnh sát rằng họ xuống cống để tìm "những vật có giá trị bị mắc kẹt, vàng bạc châu Âu hoặc bất cứ thứ gì đáng tiền".

Lời khai này gợi lại tin đồn lâu nay rằng hệ thống cống ngầm New York chứa nhiều vàng và đồ vật thất lạc có thể đem bán kiếm tiền. Năm 2025, 3 người đàn ông cũng bị bắt sau khi chui xuống một đường cống tại Brooklyn (New York) với mục đích tương tự.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy việc tìm kiếm tài sản dưới cống có thể mang lại nguồn thu đáng kể. Ông Steve Duncan, một người từng nhiều năm khám phá hệ thống đường hầm và cống ngầm New York, kể với The New York Times rằng sau hơn 100 chuyến "thám hiểm", món đồ giá trị nhất ông tìm được chỉ là một chiếc thẻ tín dụng đã hết hạn.

Những cuộc "thám hiểm" bí mật này dường như xuất hiện ngày càng nhiều. Riêng tháng 5, thành phố ghi nhận 3 vụ người dân chui xuống cống, trong đó 2 vụ được ghi hình. Một đoạn video tại khu Astoria (quận Queens) cho thấy 3 người mặc đồ lội nước, cầm đèn pin, mở nắp cống giữa đường rồi lần lượt biến mất dưới lòng đất.

Cảnh tượng kỳ lạ khiến nhân chứng Aki Jakupovic liên tưởng đến các nhân vật trong loạt phim Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja Rùa), những sinh vật hư cấu sống trong hệ thống cống ngầm.

Tuy nhiên, vụ việc liên quan ông Reveron và ông Rodriguez còn khiến cảnh sát chú ý vì diễn ra vào thời điểm nhiều lãnh đạo thế giới có mặt tại New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Một số nhân vật cấp cao lưu trú tại các khách sạn gần khu vực 2 người bị nghi xâm nhập đường hầm ở Manhattan (New York).

Luật sư Brian Kennedy, đại diện của ông Reveron, bác bỏ mọi nghi vấn liên quan vấn đề an ninh. Ông khẳng định thân chủ không có mối liên hệ nào với Liên Hiệp Quốc, chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay bất kỳ âm mưu nào khác.

Sở Bảo vệ môi trường New York cảnh báo việc tự ý xuống hệ thống cống ngầm không chỉ trái pháp luật mà còn cực kỳ nguy hiểm do nguy cơ khí độc, ngập lụt bất ngờ, bề mặt không ổn định và không gian chật hẹp.