Ngoại trưởng Nga - Đức nói gì trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau 4 năm?

Theo Reuters, cuộc gặp ngày 26.9 giữa 2 ngoại trưởng Nga - Đức kéo dài khoảng 20 phút trong bối cảnh quan hệ Moscow - Berlin xuống mức thấp trong nhiều năm qua. Trong cuộc họp, 2 ngoại trưởng đã thảo luận quan hệ song phương và tình hình Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và người đồng cấp Đức Johann Wadephul phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 26.9.2026 ẢNH: REUTERS

Ông Lavrov nói với báo giới rằng ông "không nghe thấy điều gì mới" từ người đồng cấp Đức ngoài những lập trường mà Berlin đã công khai trước đó. "Ông ấy chỉ đơn giản nhắc lại lập trường chính thức lên án Nga. Các bạn có thể tự đánh giá điều đó có được coi là đối thoại hay không", Ngoại trưởng Nga nói.

Trong khi đó, một quan chức thuộc phái đoàn Đức cho biết ông Wadephul đã kêu gọi Nga "làm mọi điều có thể" để đạt được một thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen, trong bối cảnh hoạt động hàng hải và cơ sở hạ tầng cảng biển của cả Nga lẫn Ukraine tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi chiến sự.

"Thời gian là yếu tố then chốt. Trước tình trạng thiếu lương thực tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, tất cả các bên phải sẵn sàng tham gia một cách mang tính xây dựng", theo Reuters dẫn lời ông Wadephul. Phía Đức cho rằng một thỏa thuận thực tế về biển Đen có thể tạo tiền đề cho những bước đi ngoại giao tiếp theo.

Ông Lavrov cho biết Nga đã trao đổi với Ấn Độ, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về các đề xuất nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại biển Đen, trong đó có khả năng thiết lập những cơ chế song phương.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho rằng cần có các cuộc trao đổi riêng với Ukraine và cáo buộc Kyiv đứng sau những vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền. Phía Ukraine bác cách diễn giải này và cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm chính đối với những hệ quả của cuộc chiến, theo AP.

Sau cuộc gặp, ông Wadephul đã thông báo kết quả cho các đồng minh châu Âu và phía Ukraine. "Tôi đã tận dụng cơ hội này để nhắc lại lập trường của chúng tôi về cuộc xung đột Nga - Ukraine và kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện, đặc biệt là tập trung vào xuất khẩu ngũ cốc và cơ sở hạ tầng năng lượng", theo ông Wadephul.

Bên cạnh chiến sự Ukraine, cuộc gặp cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga - Đức gia tăng sau vụ việc máy bay không người lái (UAV) xuất hiện tại sân bay Leipzig/Halle hồi tháng 8.

Chính phủ Đức cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc và sau đó đóng cửa lãnh sự quán cùng một trung tâm văn hóa Nga tại Berlin. Nga bác cáo buộc này, gọi đây là một "sự khiêu khích bịa đặt".

Theo AP dẫn nguồn tin từ phái đoàn Đức, ông Wadephul đã kêu gọi Moscow từ bỏ "con đường leo thang nguy hiểm đối với Đức, châu Âu và NATO", đồng thời khẳng định những sự cố như vụ UAV tại Leipzig hay các hoạt động mà Berlin mô tả là "tấn công hỗn hợp" sẽ không làm thay đổi sự ủng hộ của Đức đối với Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sau cuộc gặp với ông Wadephul, ông Lavrov cáo buộc Đức đang trở thành một trong những nhà tài trợ lớn cho Ukraine và tìm cách tăng đáng kể sức mạnh quân sự. Ông Lavrov cũng phản đối khả năng Đức và Nhật Bản trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cho rằng 2 nước này chưa chứng minh được vai trò phù hợp với vị trí đó.

Về phần mình, trong phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Wadephul tiếp tục chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và kêu gọi Moscow tham gia đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 26.9 cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Đức Johann Wadephul về các biện pháp gia tăng sức ép lên Nga, củng cố khả năng chống chịu của Ukraine trước mùa đông và thúc đẩy các nỗ lực hướng tới ngừng bắn.

Theo Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Sybiha, Ngoại trưởng Wadephul cũng đã thông báo về kết quả cuộc gặp trước đó với Ngoại trưởng Nga Lavrov bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hai bên cũng trao đổi về những bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.