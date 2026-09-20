Tướng Đức đảm nhận vị trí quân sự cao nhất NATO

Ông Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban Quân sự NATO, cho biết các tư lệnh quốc phòng của 32 nước thành viên NATO đã bỏ phiếu lựa chọn Tổng thanh tra Breuer tại cuộc họp ở Copenhagen (Đan Mạch).

Tổng thanh tra quân đội Đức Carsten Breuer thăm một tiểu đoàn huấn luyện không quân ở Germersheim, Đức ngày 17.7.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Breuer dự kiến nhậm chức vào mùa hè năm sau, kế nhiệm ông Dragone. "Khả năng phán đoán chiến lược, sự am hiểu sâu sắc về liên minh và kinh nghiệm lãnh đạo lực lượng vũ trang Đức của ông sẽ phục vụ NATO rất tốt", Reuters dẫn bài viết của ông Dragone trên mạng xã hội X.

"Các tư lệnh quốc phòng đã đặt niềm tin vào ông trong một thời điểm đầy thách thức đối với an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương", ông cho hay.

Ủy ban Quân sự là cơ quan quân sự cao nhất của NATO. Chủ tịch Ủy ban đóng vai trò cố vấn quân sự chính cho Tổng thư ký NATO Mark Rutte và là cầu nối giữa giới lãnh đạo chính trị với bộ máy chỉ huy quân sự của liên minh.

Ông Breuer sẽ đảm nhiệm cương vị mới trong bối cảnh NATO tiếp tục điều chỉnh chiến lược quốc phòng và chia sẻ gánh nặng giữa các thành viên. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi các nước châu Âu tăng mạnh chi tiêu và đảm nhận vai trò lớn hơn trong bảo đảm an ninh khu vực.

Nhiều nước châu Âu đã tăng ngân sách quốc phòng trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Đức là một trong những nước đẩy mạnh chi tiêu quân sự, với mục tiêu nâng ngân sách quốc phòng lên hơn 230 tỉ USD vào năm 2030.

Ông Breuer, 61 tuổi, gia nhập Bundeswehr năm 1984 trong một đơn vị phòng không. Ông từng theo học tại Trường Chỉ huy và Tham mưu lục quân Mỹ ở Fort Leavenworth (bang Kansas, Mỹ) và tham gia Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO tại Afghanistan năm 2014.

Ông cũng từng đứng đầu nhóm xử lý khủng hoảng của chính phủ Đức trong đại dịch Covid-19 giai đoạn 2021 - 2022, trước khi trở thành sĩ quan quân sự cấp cao nhất của nước này.

Theo kế hoạch, Tư lệnh lục quân Đức Christian Freuding được kỳ vọng sẽ kế nhiệm ông Breuer tại Bundeswehr trước cuối năm nay.