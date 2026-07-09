Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng cho các lãnh đạo NATO

Theo Hãng tin AFP ngày 9.7, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông đã để món quà ở lại Thổ Nhĩ Kỳ vì việc mang khẩu súng này về Anh là bất hợp pháp, dù Tổng thống Erdogan đã đề nghị nới lỏng kiểm soát xuất khẩu vũ khí.

Trả lời phóng viên khi đang trên chuyến bay trở về Anh sau khi dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Starmer nói mỗi lãnh đạo được tặng khẩu súng ngắn có khắc tên và kèm theo hộp đạn.

Tương tự, Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten cũng thông báo sẽ để lại súng tại Thổ Nhĩ Kỳ để xử lý theo quy trình trước khi mang về nước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara ngày 8.7 ẢNH: REUTERS

Đối với phái đoàn Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đều được nhận súng ngắn kèm đạn và bộ dụng cụ vệ sinh. Đội an ninh của ông Costa đã tiếp nhận vũ khí để kiểm tra. Theo giới chức EU, súng sẽ được mang về Bỉ (nơi đặt trụ sở EU) và được cất giữ. Theo quy định, các lãnh đạo EU không được giữ món quà này làm tài sản cá nhân, Politico đưa tin.

Thủ tướng Mark Carney cũng nhận một khẩu súng ngắn khắc tên và súng sẽ được bàn giao cho cơ quan cảnh sát để vô hiệu hóa khả năng bắn đạn thật. Giới chức Canada đang xem xét đưa món quà này vào trưng bày tại một bảo tàng quốc gia.

Hoạt động tặng súng diễn ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua tập trung thảo luận về chương trình tái vũ trang. Tính đến ngày 31.3, toàn bộ quốc gia thành viên NATO đã hoàn thành mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), theo CBC Canada.