Ông Trump phát biểu nhiều vấn đề quan trọng khi đến dự hội nghị NATO

Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Erdogan tại Ankara hôm 7.7 ẢNH: AP

Hãng Reuters ngày 7.7 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời bày tỏ hy vọng xung đột Nga - Ukraine sớm được dàn xếp.

"Tôi đã có cuộc nói chuyện rất tốt với Tổng thống Putin", ông Trump cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

"Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện dài, kéo dài khá lâu. Và tôi cũng đã nói chuyện với Tổng thống Zelensky ngay sau đó. Tôi nghĩ cả hai đều muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này, hy vọng là sớm thôi", ông Trump nói thêm.

Dự kiến sau hội nghị vào ngày 8.7, ông Trump sẽ gặp Tổng thống Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông dự định thảo luận với Tổng thống Mỹ về nhu cầu phòng không nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Trả lời câu hỏi về việc ông có công bố rút thêm lực lượng Mỹ ở châu Âu hay không, Tổng thống Trump chỉ nói rằng "chúng ta hãy chờ xem".

Tổng thống Mỹ lặp lại những lời chỉ trích đối với NATO, cho rằng ông đã cân nhắc việc bỏ qua hội nghị thượng đỉnh này.

"Tôi rất thất vọng với NATO, và thẳng thắn mà nói, nếu nó không được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà người bạn của tôi là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, một người rất quyền lực, thì có thể tôi đã không tham dự. Tôi cảm thấy mình phải tham dự vì thực tế là, bạn biết đấy, tôi biết ông ấy đã nỗ lực hết sức", ông Trump nói, đề cập Tổng thống Erdogan.

Ông Erdogan (phải) tiếp ông Trump tại Ankara vào ngày 7.7 ẢNH: AP

Về vấn đề tiêm kích F-35, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm quyết định việc có bán tiêm kích tàng hình này cho Thổ Nhĩ Kỳ hay không, bất chấp lệnh cấm của Quốc hội Mỹ. Ông nói thêm rằng mình sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm vận áp đặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Tại cuộc gặp trên, Tổng thống Trump nhắc lại việc ông muốn Mỹ kiểm soát Greenland, cho rằng vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh Mỹ.

Ông Trump tiếp tục lập luận rằng Đan Mạch đã không đầu tư đầy đủ vào Greenland và cảnh báo vị trí địa lý của hòn đảo này khiến nó ngày càng trở nên quan trọng khi Trung Quốc và Nga mở rộng sự hiện diện ở khu vực Bắc Cực.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng "điều đó sẽ gây tổn hại mối quan hệ của tôi với NATO". Đan Mạch và Greenland luôn phản đối đề xuất trên của ông Trump.