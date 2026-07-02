Châu Âu trám được hầu hết khoảng trống Mỹ để lại trong phòng thủ NATO

Tập trận NATO diễn ra ngoài khơi bang Bắc Carolina (Mỹ) hôm 26.6 ảnh: reuters

Reuters hôm 1.7 dẫn lời một nguồn tin NATO tiết lộ thông tin về cập nhật kế hoạch phòng thủ NATO sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara từ ngày 7 – 8.7.

Cũng theo nguồn tin này, khoảng trống duy nhất NATO vẫn đang tìm cách lấp đầy là máy bay ném bom chiến lược, sau khi Washington cho biết sẽ chỉ bố trí một oanh tạc cơ thay vì hai chiếc.

Trước đó, Mỹ hồi tháng 5 đã báo với các đồng minh NATO về quyết định cắt giảm năng lực quân sự cam kết dành cho liên minh quân sự trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Thông báo lập tức làm dấy lên những câu hỏi cấp bách trong lúc các nhà lãnh đạo NATO chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh ở Ankara.

Về vấn đề trên, tướng Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh Tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR), cho biết động thái trên của Mỹ nhằm từng bước cắt giảm để tiến tới chấm dứt tình trạng "phụ thuộc không lành mạnh" vào lực lượng Mỹ.

Việc điều chỉnh được tiến hành trong bối cảnh Washington phải đối phó nguy cơ có thể đồng thời nổ ra các cuộc xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới.

Đến giữa tháng 6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng các thành viên khác của liên minh đang gia tăng đóng góp và sẽ trám vào nhiều khoảng trống do Mỹ để lại trong kế hoạch phòng thủ, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết liên quan.

Mỹ cũng không công khai thông tin chi tiết về việc giảm lực lượng, nhưng theo Reuters dẫn một nguồn tin quân sự, các hạng mục bị cắt giảm bao gồm máy bay tiếp liệu, tiêm kích, máy bay không người lái và tàu chiến.

Monaco nghi ngờ ai tiến hành vụ đánh bom nhà tài phiệt Ukraine?

Nguồn tin cho hay số lượng tiêm kích F-15 và F-15E của Mỹ phân bổ cho kế hoạch bảo vệ NATO sẽ giảm 1/3 xuống còn 99 chiếc. Số máy bay không người lái MQ-4 và MQ-9 Reaper sẽ giảm một nửa, còn 12 chiếc.

Số máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 giảm từ 79 xuống còn 63 chiếc, trong khi Mỹ cũng sẽ chỉ phân bổ một máy bay ném bom chiến lược và một tàu sân bay cho NATO, thay vì hai như trước.

Bên cạnh đó, số máy bay tuần tra biển giảm từ 26 xuống còn 15 chiếc, số tàu khu trục giảm từ 17 xuống còn 9 chiếc. Tàu ngầm duy nhất có khả năng mang tên lửa hành trình cũng bị cắt giảm trong đợt này.