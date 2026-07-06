NATO trước sự kiện lớn khó thực chất

Kết quả của sự kiện này sẽ trả lời cho việc khủng hoảng về sự thống nhất nội bộ, định hướng chiến lược và năng lực hành động thực tế của NATO có được giải quyết hay không.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan Ảnh: Reuters

Xưa nay, khối này vốn đặc biệt xuất sắc trong việc dùng những tuyên bố to tát ở các sự kiện lớn để che đậy bất hòa trong nội bộ, để không biểu lộ những bất cập và yếu kém về năng lực thực tế trong việc giải quyết những vấn đề và vượt qua những thách thức cấp thiết.

Ở sự kiện sắp tới cũng vậy. Sẽ là điều kỳ diệu xưa nay chưa từng thấy trong lịch sử NATO, khi qua cuộc gặp này thì các thành viên thành công trong việc vừa níu kéo Mỹ duy trì cam kết với khối, vừa tăng cường tự thân vận động để tự đảm bảo an ninh, tức là không còn lệ thuộc vào Mỹ nữa.

Tương tự như vậy trong việc vừa tăng cường hậu thuẫn Ukraine tiếp tục đối đầu trong cuộc chiến hiện tại với Nga, vừa tìm cách để Moscow chấm dứt cuộc chiến tranh này thông qua đàm phán ngoại giao. Nội bộ NATO thực chất vẫn bất đồng về thực hiện yêu cầu ngân sách quốc phòng chiếm 5% GDP. Khối này cũng vẫn đứng ngoài lề tiến trình giải quyết cuộc xung đột Ukraine và cuộc chiến Iran, ứng phó Nga ở châu Âu và Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Sự kiện lớn khó thực chất nhưng sẽ nhắc nhở NATO rằng sức mạnh thật sự của một liên minh quân sự không chỉ bao gồm sức mạnh quân sự mà còn cả sự hợp tác chính trị và thực hiện những cam kết của tất cả các thành viên, ở năng lực nhanh chóng thích ứng với môi trường chính trị an ninh thay đổi rất sâu sắc và cũng rất nhanh chóng.