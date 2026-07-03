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Thế giới Góc nhìn

Kết nối đối tác xa

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ

Nửa năm sau khi thiết lập "khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - Mercosur", hai bên khởi động tiến trình đàm phán về thỏa thuận quan hệ đối tác kinh tế toàn diện. Tăng cường liên kết như thế giúp hai bên khắc phục khoảng cách địa lý xa.

Mercosur là khối thị trường chung Nam Mỹ, bao gồm Argentina, Brazil, Bolivia, Paraguay và Uruguay. Tổ chức này vừa ký kết với EU thỏa thuận thương mại tự do và giờ hướng tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tập trung trước hết vào các đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, VN và UAE. 

Gần đây, Nhật Bản cũng tăng cường liên kết và gắn kết kinh tế, thương mại với các đối tác cách xa. Trên phương diện liên kết kinh tế và thương mại, Mercosur và Nhật Bản hiện có đủ tiền đề thuận lợi để trở thành đối tác lý tưởng của nhau.

Kết nối đối tác xa - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Ảnh: Reuters

Quá trình đàm phán giữa Mercosur và Nhật Bản về thỏa thuận quan hệ đối tác toàn diện chắc sẽ kéo dài vài năm nhưng giờ hai bên đã có sự đồng hành. Trong khuôn khổ mối quan hệ này, hai bên đặc biệt coi trọng việc giảm thuế quan. Nhật Bản cần ở Mercosur thuế quan thấp cho ô tô và phụ tùng thay thế, cũng như được đảm bảo cung ứng năng lượng ổn định lâu dài. Đối với Mercosur, quan tâm hàng đầu là xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản.

Cả hai kỳ vọng kết nối kinh tế và thương mại như thế sẽ có thể ứng phó hiệu quả hơn chủ nghĩa bảo hộ nói chung và cuộc thương chiến với Mỹ nói riêng. Sự kết nối kinh tế - thương mại giữa Mercosur và Nhật Bản đưa lại bằng chứng mới rằng toàn cầu hóa và thương mại tự do vẫn tiến triển, cũng như Mercosur có được tiền đề thuận lợi mới để thúc đẩy kết nối với các đối tác khác nữa ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

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