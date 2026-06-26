Tình thế buộc thức thời

Đối với Taliban, sự hiện diện chính thức và trực tiếp trên lãnh thổ EU tuy chưa phải là bằng chứng về sự công nhận ngoại giao chính thức nhưng là bước tiến rất quyết định trên con đường hướng tới cái đích ấy.

Cờ Liên minh châu Âu (EU) Ảnh: Reuters

Đối với EU, việc đón tiếp phái bộ Taliban trên là sự khởi đầu của việc dần buông bỏ điều cấm kỵ lâu nay là không công nhận về ngoại giao đối với chính thể Taliban ở Afghanistan. EU giờ phải chủ động tiến bước về phía Taliban bởi tình thế buộc họ phải thức thời. Phải chấp nhận buông bỏ điều cấm kỵ thì EU mới có thể giải quyết được 2 vấn đề đang đặt ra liên quan đến Taliban.

Thứ nhất là hồi hương người Afghanistan tị nạn ở các nước thành viên EU kể từ khi Taliban trở lại cầm quyền. Tại hơn 20 trong tổng số 27 thành viên EU, người tị nạn Afghanistan đã trở thành vấn đề đối nội nan giải và nhạy cảm, khiến chính trường cũng như xã hội bị phân rẽ sâu sắc.

EU đã đề ra và vận dụng một số biện pháp nhưng cho tới nay đều chưa thành công. EU bây giờ có lẽ hiểu rằng chỉ khi hợp tác với Taliban thì mới có thể hồi hương những người tị nạn này. Taliban nắm được lợi thế này nên buộc EU phải "có lại" cái Taliban hiện cần nhất là sự công nhận ngoại giao.

Vấn đề thứ hai là EU phải gây dựng cầu quan hệ với Taliban để không chậm chân và tụt hậu trong bối cảnh nhiều đối tác khác, như Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, tăng cường tranh thủ Taliban vào quỹ đạo ảnh hưởng của họ. Để giải quyết được cả hai vấn đề này, EU buộc phải thức thời trong quan hệ với Taliban.