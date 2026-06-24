Mười năm ảo tưởng

Việc Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức chủ tịch Công đảng Anh - và rồi đây cả thủ tướng Anh - làm cho nhìn nhận về 10 năm Brexit và cảm nhận về hệ lụy của 10 năm Brexit thêm ảm đạm. Bởi đây là khoảng thời gian đầy ảo tưởng về Brexit.

Đã 10 năm kể từ ngày người dân ở Anh bỏ phiếu thông qua việc ra khỏi EU (Brexit) Ảnh: reuters

Brexit được kỳ vọng thoát khỏi những xiềng xích của EU sẽ giúp nước này phát triển trở thành "Nước Anh toàn cầu thịnh vượng". Nhưng rồi thực tiễn trong 10 năm qua đã buộc đảo quốc phải chịu 3 trải nghiệm cay đắng.

Thứ nhất, đảo quốc tự do thật sau khi ra khỏi EU nhưng giới kinh tế bị tổn hại nặng nề bởi chi phí tăng rất cao về thủ tục hải quan, kiểm tra và kiểm soát ở biên giới và về khác biệt tiêu chuẩn, tiêu chí, chuẩn mực áp dụng cho sản xuất và cung ứng, hàng hóa và dịch vụ giữa Anh với các đối tác kinh tế và thương mại ở châu Âu.

Thứ hai, Brexit giúp chủ quốc có lại chủ quyền quốc gia hoàn toàn nhưng lại đẩy đảo quốc vào nghịch cảnh đầy bi hài. Số lượng công dân từ các quốc gia thành viên EU đến nước Anh giảm đáng kể nhưng người nhập cư từ nơi khác trên thế giới đến nước Anh lại tăng mạnh. Vấn đề người nước ngoài nhập cư trở thành nan giải hơn trước Brexit đối với đảo quốc và khiến nội bộ chính trường và xã hội nước Anh bị phân rẽ còn sâu sắc hơn trước Brexit.

Thứ ba, Brexit làm đảo quốc suy giảm tăng trưởng kinh tế, chi phí sinh hoạt của người dân tăng cao, sự nuối tiếc thời còn trong EU bộc lộ ngày càng rõ, đặc biệt ở giới trẻ. Nước Anh sa sút ảnh hưởng quốc tế và suy giảm thịnh vượng. EU mất một thành viên lớn nhưng nhờ ảo tưởng trên đảo quốc mà củng cố được nội bộ liên minh.