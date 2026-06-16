EU thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ

Với kết quả 440 phiếu thuận, 151 phiếu chống và 50 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) hôm 16.6 đã thông qua thỏa thuận thương mại Mỹ - Liên minh châu Âu (EU). Khung thỏa thuận hai bên được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhất trí trong cuộc gặp tại Scotland hồi tháng 8.2025, thế nhưng nhiều vấn đề pháp lý phát sinh trong gần 1 năm qua khiến việc phê duyệt tại EU bị trì hoãn, Reuters đưa tin.

Các nghị sĩ EU bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại với Mỹ tại nghị viện châu Âu ngày 16.6 ẢNH: AFP

Theo thỏa thuận, EU nhất trí bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng công nghiệp từ Mỹ. Đổi lại, Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa của EU. Thỏa thuận này cũng tiếp tục gia hạn việc miễn thuế đối với mặt hàng tôm hùm của Mỹ. Theo thủ tục, thỏa thuận sẽ cần được các quốc gia thành viên EU thông qua trước khi có hiệu lực.

Viết trên mạng xã hội X, bà von der Leyen cho biết: “Với cột mốc này, chúng tôi sắp hoàn thành cam kết loại bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu công nghiệp của Mỹ. Với việc thực hiện đầy đủ từ cả hai phía, thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp”.

Theo Đài Euronews, một số nghị sĩ châu Âu từng chỉ trích thỏa thuận nói trên là thiếu cân bằng. Dù vậy, theo nghị sĩ EP Kathleen Van Brempt đến từ Bỉ, giới chức EU chấp nhận thỏa thuận này vì những cân nhắc an ninh, bao gồm việc duy trì sự ủng hộ của Washington dành cho Brussels trong những vấn đề khu vực.

Các nhà lập pháp EU cũng đã lồng ghép những điều khoản an toàn vào dự luật, theo đó cho phép khối này đình chỉ thỏa thuận thương mại nếu Mỹ không tuân thủ các điều khoản đã được hai bên thống nhất.

Trước đó, trong ngày 15.6, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế cao hơn nếu EU không phê duyệt thỏa thuận thuế quan trước ngày 4.7. Ông Trump cũng dọa áp thuế 100% đối với rượu vang Pháp nếu Paris không hủy bỏ thuế doanh thu kỹ thuật số.