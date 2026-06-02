Thế giới Kinh tế thế giới

Tổng thống Trump ký sắc lệnh sửa đổi thuế quan một số hàng nhập khẩu

Bảo Hoàng
02/06/2026 10:09 GMT+7

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1.6 đã ký sắc lệnh sửa đổi mức thuế đối với đồng, nhôm và sắt nhập khẩu.

Reuters ngày 2.6 đưa tin thông cáo của Nhà Trắng đề cập việc giảm thuế với một số thiết bị nông nghiệp, từ 25% xuống 15%.

Ngoài ra, các thiết bị công nghiệp di động, chẳng hạn như máy ủi và xe nâng, sẽ có mức thuế 15% khi “nhập khẩu từ các quốc gia có thỏa thuận thương mại được hưởng quy chế này".

Tổng thống Trump ký sắc lệnh sửa đổi thuế quan một số hàng nhập khẩu - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump gặp gỡ các công nhân ngành thép tại nhà máy ở bang Pennsylvania, Mỹ tháng 5.2025

ẢNH: REUTERS

Sắc lệnh cũng cho phép các công ty nước ngoài được hưởng mức ưu đãi thuế 10% nếu "tổng trọng lượng máy móc, thiết bị của họ có chứa ít nhất 85% là thép hoặc nhôm được nấu chảy và đúc, hoặc tinh luyện và đúc tại Mỹ".

Theo Nhà Trắng, những thay đổi này sẽ có hiệu lực đến ngày 31.12.2027 nhằm "thúc đẩy các khoản đầu tư ngắn hạn để tái thiết nền tảng công nghiệp của quốc gia".

Giới quan sát nhận định với thông báo trên, chính quyền Mỹ đã bổ sung thêm điều kiện để công ty nước ngoài hưởng mức ưu đãi 10% nếu xuất khẩu thiết bị sang Mỹ. Theo đó, một máy móc phải có 85% lượng nguyên liệu nhôm thép do chính các nhà máy luyện kim của Mỹ sản xuất ra từ giai đoạn nung chảy thô, mới được hưởng ưu đãi thuế.

Quy định này nhằm bảo hộ trực tiếp và thúc đẩy sản lượng cho ngành công nghiệp luyện kim nặng nội địa của Mỹ. Nếu một công ty nước ngoài mua phôi thép đúc sẵn từ nước khác, sau đó mang sang Mỹ gia công nhẹ, thì số thép đó sẽ không được tính vào tỷ lệ 85% nêu trên.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Trump thường ban hành chính sách nhằm thúc đẩy chuyển dịch sản xuất về Mỹ và áp thuế đối ứng. Vào tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết chặn việc áp các mức thuế quan diện rộng trên toàn cầu của chính quyền Mỹ.

