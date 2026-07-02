Châu Mỹ tiếp tục thiên hữu

Ứng viên cánh tả - trung tâm Roberto Sanchez bị thua rất suýt soát. Việc bà Keiko Fujimori trở thành tổng thống mới của Peru tạo tác động đặc biệt không chỉ ở nước này, mà còn khắp khu vực Trung và Nam Mỹ.

Đối với Peru, bà Keiko Fujimori không phải là ứng cử viên tổng thống bình thường như những ứng cử viên khác. Bà là con gái của cố Tổng thống Peru Alberto Fujimori, người sau khi mãn nhiệm tổng thống bị tòa án phạt tù giam vì vi phạm nhân quyền và tham nhũng. Trước khi đắc cử tổng thống lần này, bà Keiko Fujimori đã từng 4 lần ra ứng cử tổng thống. Cử tri ở Peru đã quá thân thuộc với nữ ứng viên này nên chiến thắng rất sít sao cho thấy bà Fujimori thắng cử không thật sự thuyết phục. Cử tri đã để cho bà thắng cử không phải vì bà là sự lựa chọn tốt nhất mà là sự lựa chọn ít xấu nhất giữa hai sự lựa chọn. Qua đó có thể thấy nền tảng quyền lực của vị tổng thống đắc cử này không vững chắc và việc cầm quyền sẽ rất khó khăn.

Ứng cử viên tổng thống thuộc cánh hữu - bảo thủ Keiko Fujimori vừa đắc cử tổng thống Peru ảnh: reuters

Đối với khu vực Trung và Nam Mỹ, thắng cử của bà Keiko Fujimori, cho dù không oanh liệt, khẳng định trào lưu thiên lệch hẳn về phía hữu trên chính trường và trong nội bộ xã hội. Cánh tả cầm quyền cứ dần bị thay thế bởi cánh hữu, cực hữu và dân túy ở Argentina và Paraguay (đều năm 2023), ở El Salvador (2024), ở Ecuador, Chile và Honduras (đều 2025), ở Costa Rica và Columbia cùng trong năm 2026. Ở tất cả những nơi này đều thấy cử tri ưu tiên quan tâm kinh tế và lạm phát, an ninh và ổn định chính trị. Những người đắc cử đều có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đều sao chép không ít quan điểm chính sách của ông Trump.