Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Khẩu chiến Nga với NATO và EU

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/09/2025 08:07 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã lợi dụng Ukraine để phát động một 'cuộc chiến thực sự' chống lại Nga.

Tại cuộc họp các ngoại trưởng G20 bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York ngày 25.9, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng việc các nước không tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc sẽ gây ra các cuộc xung đột cục bộ và làm gia tăng căng thẳng toàn cầu.

Ông Lavrov đồng thời viện dẫn các cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên ở châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới, theo Đài RT.

Khẩu chiến Nga với NATO và EU- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Nga Sergei Lavrov tham dự sự kiện tại Moscow ngày 22.9.2025

ẢNH: REUTERS

"Một ví dụ rõ ràng là cuộc khủng hoảng ở Ukraine do phương Tây gây ra, trong đó NATO và EU đã tuyên bố một cuộc chiến thực sự với đất nước tôi và trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đó", theo ông Lavrov.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhắc lại quan điểm của Điện Kremlin rằng phương Tây đã kích động khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời cho rằng NATO, EU đã vượt ra ngoài sự hỗ trợ gián tiếp và hiện là các bên tham chiến chính thức, theo Reuters.

Nga cũng nhiều lần lên án viện trợ quân sự cho Ukraine, cáo buộc phương Tây và đặc biệt là EU về hành vi quân sự hóa và phát ngôn hiếu chiến.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ hội đàm khi ông Trump dần cạn kiên nhẫn với Moscow

Cũng tại cuộc họp các ngoại trưởng G20, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper bác bỏ cáo buộc của Nga: "Bất kỳ sự bóp méo, thông tin sai lệch và tuyên truyền nào từ đại diện Nga về nguyên nhân của cuộc chiến cũng không thể thuyết phục được bất kỳ ai".

Trong khi đó, bà Kaja Kallas, Cao ủy chính sách đối ngoại EU, kêu gọi các cường quốc gây sức ép lên Nga.

Trong một diễn biến khác, các nhà ngoại giao châu Âu cảnh báo giới chức Nga rằng NATO đã sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực đối với các hành vi vi phạm không phận trong tương lai, bao gồm cả việc bắn hạ máy bay Nga, The Kyiv Independent đưa tin ngày 25.9.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và các thành viên NATO sau những cáo buộc máy bay không người lái (UAV) xâm phạm. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đang phối hợp với Pháp, Anh và Ba Lan và ủng hộ "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ an ninh khối.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói NATO nên bắn hạ máy bay Nga nếu họ vi phạm không phận của liên minh.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov ngày 25.9 cảnh báo những hành động như vậy của NATO sẽ tương đương với việc "tuyên chiến" chống Nga.

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine dọa có vũ khí mới buộc Nga phải đàm phán

Tổng thống Ukraine dọa có vũ khí mới buộc Nga phải đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh mục tiêu kết thúc xung đột, đồng thời cho biết Mỹ sẽ cung cấp một hệ thống vũ khí mới sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán.

Chiến sự Ukraine ngày 1.310: Xung đột tăng nhiệt và lời đe dọa 'hầm trú ẩn'

Ông Trump bất ngờ thay đổi quan điểm, nói Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ

Khám phá thêm chủ đề

nga Sergei Lavrov NATO UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận