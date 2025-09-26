Khẩu chiến Nga với NATO và EU

Tại cuộc họp các ngoại trưởng G20 bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York ngày 25.9, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng việc các nước không tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc sẽ gây ra các cuộc xung đột cục bộ và làm gia tăng căng thẳng toàn cầu.

Ông Lavrov đồng thời viện dẫn các cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên ở châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới, theo Đài RT.

Ngoại trưởng Nga Nga Sergei Lavrov tham dự sự kiện tại Moscow ngày 22.9.2025 ẢNH: REUTERS

"Một ví dụ rõ ràng là cuộc khủng hoảng ở Ukraine do phương Tây gây ra, trong đó NATO và EU đã tuyên bố một cuộc chiến thực sự với đất nước tôi và trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đó", theo ông Lavrov.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhắc lại quan điểm của Điện Kremlin rằng phương Tây đã kích động khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời cho rằng NATO, EU đã vượt ra ngoài sự hỗ trợ gián tiếp và hiện là các bên tham chiến chính thức, theo Reuters.

Nga cũng nhiều lần lên án viện trợ quân sự cho Ukraine, cáo buộc phương Tây và đặc biệt là EU về hành vi quân sự hóa và phát ngôn hiếu chiến.

Cũng tại cuộc họp các ngoại trưởng G20, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper bác bỏ cáo buộc của Nga: "Bất kỳ sự bóp méo, thông tin sai lệch và tuyên truyền nào từ đại diện Nga về nguyên nhân của cuộc chiến cũng không thể thuyết phục được bất kỳ ai".

Trong khi đó, bà Kaja Kallas, Cao ủy chính sách đối ngoại EU, kêu gọi các cường quốc gây sức ép lên Nga.

Trong một diễn biến khác, các nhà ngoại giao châu Âu cảnh báo giới chức Nga rằng NATO đã sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực đối với các hành vi vi phạm không phận trong tương lai, bao gồm cả việc bắn hạ máy bay Nga, The Kyiv Independent đưa tin ngày 25.9.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và các thành viên NATO sau những cáo buộc máy bay không người lái (UAV) xâm phạm. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đang phối hợp với Pháp, Anh và Ba Lan và ủng hộ "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ an ninh khối.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói NATO nên bắn hạ máy bay Nga nếu họ vi phạm không phận của liên minh.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov ngày 25.9 cảnh báo những hành động như vậy của NATO sẽ tương đương với việc "tuyên chiến" chống Nga.