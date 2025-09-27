Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Thaksin tự nguyện xin giám sát vệ sinh cống rãnh nhà tù

Trí Đỗ
Trí Đỗ
27/09/2025 09:12 GMT+7

Cục Cải huấn Thái Lan khẳng định cựu Thủ tướng nước này Thaksin Shinawatra, đang bị giam giữ, đã tự nguyện tham gia lao động công ích, chứ không phải bị chỉ định như một số thông tin trước đó.

Ngày 25.9, cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra - con gái ông Thaksin - cho biết sau khi thăm cha tại trại giam trung ương Klong Prem, bà được thông tin rằng ông sẽ được giao nhiệm vụ giám sát việc vệ sinh cống rãnh bên ngoài nhà tù, theo Thai PBS World.

Bà Paetongtarn Shinawatra cũng chia sẻ rằng sức khỏe của cha mình ổn định. Trong thời gian tới, các cháu của ông Thaksin có thể được liên lạc với ông qua hình thức gọi video.

Ông Thaksin tự nguyện xin làm công ích - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng nước này Thaksin Shinawatra (phải) cùng con gái Paetongtarn Shinawatra tại Bangkok ngày 9.9.2025

ẢNH: REUTERS

Nếu được chấp thuận, nhiệm vụ này sẽ cho phép ông Thaksin, được phép rời khỏi nhà tù trong giờ làm việc dưới sự giám sát của giới chức trại giam. Song, ông Thaksin sẽ giám sát các đội vệ sinh cống rãnh thay vì phải đích thân xúc rác và bùn đất ra khỏi cống rãnh ven đường, theo South China Morning Post.

Bà Kanokwan Jiewchueaphan, phó phát ngôn viên Cục Cải huấn Thái Lan, khẳng định nhiệm vụ này hoàn toàn xuất phát từ đề xuất của ông Thaksin và hiện chưa được phê duyệt hay sắp xếp lịch.

"Ông Thaksin bày tỏ mong muốn đóng góp cho các công việc công ích vì lợi ích của Cục Cải huấn", bà Kanokwan nói.

Dù vậy, câu hỏi đặt ra là liệu ông Thaksin có đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của trại giam hay không. Theo quy định, phạm nhân muốn tham gia công ích phải có mức án không quá 3 năm, đã chấp hành ít nhất 1/3 bản án, là người phạm tội lần đầu, có hạnh kiểm tốt, đồng thời được đánh giá dựa trên tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Tòa Thái Lan tuyên ông Thaksin phải ngồi tù 1 năm

Hiện ông Thaksin mới chấp hành chưa đầy một tháng trong tổng mức án một năm tù vì cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.

Bà Kanokwan cho biết nếu một phạm nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện, ban quản lý trại giam có thể đề xuất lên Ủy ban nội bộ, trước khi hồ sơ được trình Ủy ban trung ương của Cục Cải huấn Thái Lan xem xét lần cuối.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
