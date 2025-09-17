Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thái Lan bác tin ông Thaksin mua pizza đãi cả trại giam

Vi Trân
17/09/2025 18:25 GMT+7

Cục Cải huấn Thái Lan đã bác bỏ thông tin cho rằng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã mua pizza để chiêu đãi quản ngục và bạn tù.

Bà Kanokwan Jiewchuaphan, Giám đốc Trại giam Nonthaburi và là phó phát ngôn viên Cục Cải huấn Thái Lan, ngày 17.9 bác bỏ thông tin cho rằng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra mua pizza cho cán bộ quản ngục và tù nhân tại Trại giam trung tâm Klong Prem vào tuần trước, theo tờ The Nation.

Ông Thaksin đang thụ án 1 năm tù tại trại giam nói trên, nằm ở phía bắc thủ đô Bangkok.

Thái Lan bác tin Thaksin Shinawatra mua pizza đãi tù nhân tại trại giam Klong Prem - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đến tòa án tại Bangkok để nghe tuyên án hôm 9.9

ẢNH: AP

Trước đó, cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Watchara Phetthong cáo buộc ông Thaksin mua pizza để chiêu đãi 6.500 người trong trại giam, gồm cán bộ và tù nhân, nhằm xây dựng ảnh hưởng trong tù. Ông Watchara cho rằng số tiền này vượt mức chi tiêu hàng ngày cho phép của tù nhân.

Tuy nhiên, người phát ngôn Kanokwan cho biết đã được Giám đốc Trại giam Klong Prem Padej Ringrod báo cáo rằng ông Thaksin không mua thức ăn, mà có "một số người bên ngoài" đã mua cho cảnh sát và quan chức phụ trách giao thông, an ninh trước trại giam vào hôm 13.9.

Bà Kanokwan giải thích rằng giám đốc trại giam có quyền quyết định cho phép tù nhân mua thức ăn để tổ chức tiệc chiêu đãi bạn tù trong dịp năm mới hoặc sinh nhật. Tuy nhiên, các sự kiện này thỉnh thoảng mới diễn ra vì việc tụ tập có thể gây lo ngại về hoạt động xây dựng ảnh hưởng.

Thái Lan bác tin Thaksin Shinawatra mua pizza đãi tù nhân tại trại giam Klong Prem - Ảnh 2.

Bên trong một khu buồng giam thuộc Trại giam trung tâm Klong Prem

ẢNH: REUTERS

Về tình hình của ông Thaksin, vị cựu thủ tướng vẫn đang bị giam tại khu điều trị của trại giam, dành gần hết thời gian để đọc sách. Hôm 16.9, ông được chụp X quang phổi để phát hiện lao phổi. Đây là quy định đối với tù nhân mới và mỗi ngày có khoảng 100 người được kiểm tra.

Ông Thaksin cũng được kiểm tra y tế thêm do tuổi cao nhưng bác sĩ không phát hiện dấu hiệu lo ngại.

Bà Kanokwan bổ sung rằng trại giam Klong Prem cho phép thân nhân thăm tù nhân 2 lần mỗi tuần, vào thứ hai và thứ năm. Gia đình ông Thaksin đã thăm ông vào hôm 15.9 và sẽ đến thăm vào ngày 18.9.

Khám phá thêm chủ đề

