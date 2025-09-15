Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Thaksin được đưa vào khu y tế của trại giam

Vi Trân
Vi Trân
15/09/2025 18:38 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được cho là đã sang khu y tế trong trại giam vì tuổi cao và mắc bệnh.

Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 9.9 tuyên án ông Thaksin Shinawatra (76 tuổi) 1 năm tù vì đã không thụ án thích hợp theo một bản án hồi năm 2023. Khi đó, ông bị tuyên án tù ngay khi trở về nước nhưng được đưa vào phòng đặc biệt tại bệnh viện vì lý do sức khỏe cho đến khi được ân xá mà không trải qua đêm nào trong nhà giam. Tòa án tuyên bố rằng việc này là bất hợp pháp và phạt ông 1 năm tù giam.

Ngày 15.9, gia đình và luật sư của ông Thaksin lần đầu tiên được thăm nuôi sau 5 ngày vị cựu thủ tướng bị cách ly y tế tại Trại giam Trung tâm Klong Prem ở Bangkok.

Ông Thaksin Shinawatra được đưa vào khu y tế của trại giam do sức khỏe yếu - Ảnh 1.

Trại giam Trung tâm Klong Prem ở Bangkok, nơi cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị giam

ẢNH: REUTERS

AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Cục Cải huấn cho biết ông Thaksin đã được đưa đến khu y tế của trại giam vì tuổi tác và bệnh mạn tính. Vị quan chức giấu tên này không nói rõ ông Thaksin được đưa đến đó để đề phòng hay là để điều trị.

Sau khi thăm, bà Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin và cũng là cựu Thủ tướng, cho biết sức khỏe của cha bà vẫn tốt, theo tờ The Nation. "Ông ấy bị một số vấn đề huyết áp cao nhưng chuyện những người ở trong trại giam gặp căng thẳng là điều bình thường", bà Paetongtarn nói.

Theo bà Paetongtarn, cuộc gặp gỡ diễn ra khoảng 30 phút và hai bên bị ngăn cách bởi tấm kính. Bà cho biết ông Thaksin đã được cắt tóc ngắn. Cùng lúc đó, một nhóm người biểu tình mặc áo đỏ ủng hộ ông Thaksin có mặt bên ngoài trại giam.

Ông Thaksin Shinawatra được đưa vào khu y tế của trại giam do sức khỏe yếu - Ảnh 2.

Cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra (bìa phải) cùng mẹ Potjaman Na Pombejra và chị gái Pintongta Shinawatra Kunakornwong thăm cha ngày 15.9

ẢNH: AFP

Bà Paetongtarn nói rằng các quan chức trại giam chưa giao công việc cho ông Thaksin nhưng cho hay cha bà có thể dạy tiếng Anh và chia sẻ kinh nghiệm sống cho các bạn tù.

Vị cựu thủ tướng từ chối bình luận về kế hoạch xin phép cho cha được thụ án bên ngoài nhà giam. Luật sư Winyat Chartmontree của ông Thaksin nói chưa đến lúc để xem xét điều này. "Phải có một giai đoạn thụ án nhất định theo quy định, trước khi đề nghị đó có thể được xem xét", ông Winyat giải thích.

Ông Winyat nói rằng ông Thaksin đang được bảo vệ theo biện pháp an ninh tiêu chuẩn và không được đối xử đặc biệt hơn những tù nhân khác.

Tin liên quan

Ông Thaksin ngủ ngon, có thể dạy ngoại ngữ cho bạn tù

Ông Thaksin ngủ ngon, có thể dạy ngoại ngữ cho bạn tù

Cục Cải huấn Thái Lan đang xem xét việc phân công cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra làm người dạy ngoại ngữ trong tù.

Khám phá thêm chủ đề

Thaksin Shinawatra cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Paetongtarn Shinawatra Thái Lan tình hình ông Thaksin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận