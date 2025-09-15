Ông Thaksin được đưa vào khu y tế của trại giam

Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 9.9 tuyên án ông Thaksin Shinawatra (76 tuổi) 1 năm tù vì đã không thụ án thích hợp theo một bản án hồi năm 2023. Khi đó, ông bị tuyên án tù ngay khi trở về nước nhưng được đưa vào phòng đặc biệt tại bệnh viện vì lý do sức khỏe cho đến khi được ân xá mà không trải qua đêm nào trong nhà giam. Tòa án tuyên bố rằng việc này là bất hợp pháp và phạt ông 1 năm tù giam.

Ngày 15.9, gia đình và luật sư của ông Thaksin lần đầu tiên được thăm nuôi sau 5 ngày vị cựu thủ tướng bị cách ly y tế tại Trại giam Trung tâm Klong Prem ở Bangkok.

Trại giam Trung tâm Klong Prem ở Bangkok, nơi cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị giam ẢNH: REUTERS

AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Cục Cải huấn cho biết ông Thaksin đã được đưa đến khu y tế của trại giam vì tuổi tác và bệnh mạn tính. Vị quan chức giấu tên này không nói rõ ông Thaksin được đưa đến đó để đề phòng hay là để điều trị.

Sau khi thăm, bà Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin và cũng là cựu Thủ tướng, cho biết sức khỏe của cha bà vẫn tốt, theo tờ The Nation. "Ông ấy bị một số vấn đề huyết áp cao nhưng chuyện những người ở trong trại giam gặp căng thẳng là điều bình thường", bà Paetongtarn nói.

Theo bà Paetongtarn, cuộc gặp gỡ diễn ra khoảng 30 phút và hai bên bị ngăn cách bởi tấm kính. Bà cho biết ông Thaksin đã được cắt tóc ngắn. Cùng lúc đó, một nhóm người biểu tình mặc áo đỏ ủng hộ ông Thaksin có mặt bên ngoài trại giam.

Cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra (bìa phải) cùng mẹ Potjaman Na Pombejra và chị gái Pintongta Shinawatra Kunakornwong thăm cha ngày 15.9 ẢNH: AFP

Bà Paetongtarn nói rằng các quan chức trại giam chưa giao công việc cho ông Thaksin nhưng cho hay cha bà có thể dạy tiếng Anh và chia sẻ kinh nghiệm sống cho các bạn tù.

Vị cựu thủ tướng từ chối bình luận về kế hoạch xin phép cho cha được thụ án bên ngoài nhà giam. Luật sư Winyat Chartmontree của ông Thaksin nói chưa đến lúc để xem xét điều này. "Phải có một giai đoạn thụ án nhất định theo quy định, trước khi đề nghị đó có thể được xem xét", ông Winyat giải thích.

Ông Winyat nói rằng ông Thaksin đang được bảo vệ theo biện pháp an ninh tiêu chuẩn và không được đối xử đặc biệt hơn những tù nhân khác.