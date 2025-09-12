Ông Thaksin ngủ ngon, có thể dạy ngoại ngữ cho bạn tù

Thượng tá Shane Kanjanapach, Phó cục trưởng và người phát ngôn của Cục Cải huấn Thái Lan, ngày 11.9 cập nhật tình hình của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sau khi ông bị kết án 1 năm tù.

Ông Thaksin Shinawatra (áo trắng) được đưa ra xe sau khi bị tuyên án 1 năm tù hôm 9.9 ẢNH: AFP

Hôm 9.9, Tòa án Tối cao Thái Lan, chuyên xử các vụ án liên quan đến người giữ chức vụ chính trị, tuyên án ông Thaksin 1 năm tù liên quan cáo buộc ông né tránh thụ án tù sau khi về nước hồi năm 2023. Theo Reuters, ông Thaksin bị giam tại Nhà tù Klong Prem ở phía bắc Bangkok, nơi có khoảng 6.500 tù nhân và từng giam nhiều nhân vật chính trị nổi bật của Thái Lan.

Ông Shane cho biết hiện tại ông Thaksin đang bị giam riêng trong vòng 5 ngày. Sau đó, Cục Cải huấn dự kiến phân công công việc cho các tù nhân dựa trên kỹ năng và sở thích cá nhân của họ, theo tờ The Nation.

Trong trường hợp của ông Thaksin, ông có thể được yêu cầu dạy ngoại ngữ, góp phần vào các hoạt động cải tạo các tù nhân khác.

Ông Shane cũng cho biết sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Thaksin (76 tuổi) hiện ở mức bình thường, ngủ ngon. Trong thời gian này, ông Thaksin ăn sáng với 2 quả trứng luộc và uống cà phê.

Theo người phát ngôn Cục Cải huấn, ông Thaksin không đưa ra bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào và đã được bố trí ở một phòng giam riêng cùng với các tù nhân cao tuổi khác, điều được cho là phù hợp.

Tòa Thái Lan tuyên ông Thaksin phải ngồi tù 1 năm

Về việc thăm nom, Cục Cải huấn chưa cho phép bất kỳ ai đến thăm ông Thaksin, kể cả luật sư của ông, trong thời gian cách ly nói trên. Sau đó, chỉ có tối đa 10 người do ông Thaksin chỉ định, như vợ, con cái và người thân cận, sẽ được phép thăm nom theo quy định của nhà tù.

Ông Winyat Chatmontree, luật sư của ông Thaksin Shinawatra, cho biết chưa gặp thân chủ của mình do đang trong giai đoạn giam riêng. Tuy nhiên, ông được thông báo rằng ông Thaksin đang có sức khỏe và tinh thần tốt.

Ông Winyat dự kiến đến thăm ông Thaksin lần đầu tiên vào ngày 15.9 và làm rõ rằng mọi quyết định liên quan đến công việc của ông Thaksin trong tù nên do Cục Cải huấn đưa ra.