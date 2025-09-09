Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tòa tuyên án ông Thaksin phải ngồi tù 1 năm

Vi Trân
Vi Trân
09/09/2025 11:30 GMT+7

Trưa 9.9, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết việc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ở trong bệnh viện trong thời gian thụ án tù là không hợp thức, buộc ông phải ngồi tù trong vòng 1 năm.

Sáng nay (9.9), Tòa án Tối cao Thái Lan tại Bangkok mở phiên xét xử cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra với cáo buộc ông né tránh thụ án tù sau khi về nước hồi năm 2023.

Tòa án Thái Lan tuyên án Thaksin Shinawatra ngồi tù 1 năm vì lạm quyền - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trước phiên tòa ngày 9.9 tại Bangkok

ẢNH: REUTERS

Vào tháng 8.2023, ông Thaksin trở về nước sau nhiều năm lưu vong. Ông lập tức bị tuyên án 8 năm tù trong 3 vụ án về tội lạm quyền và xung đột lợi ích thời còn làm thủ tướng.

Bản án được nhà vua ân giảm còn 1 năm tù, và do ông Thaksin là người trên 70 tuổi và có vấn đề sức khỏe nên chỉ phải thụ án 6 tháng.

Ông được đưa đến nhà tù ở Bangkok ngay khi về nước nhưng chỉ vài giờ sau đó được chuyển vào tầng 14 của bệnh viện cảnh sát trong cùng đêm. Ông ở trong bệnh viện cho đến khi được ân xá vào đầu năm 2024, làm dấy lên nghi ngờ ông đã được đối đãi đặc biệt để tránh phải ngồi tù.

Tòa án ngày 9.9 phán quyết rằng việc ông Thaksin ở trong bệnh viện trong thời gian thụ án là bất hợp pháp. Qua đó, tòa án ra lệnh ông phải ngồi tù 1 năm. Theo Reuters, cảnh sát đang có mặt tại tòa án để đưa vị cựu thủ tướng vào Trại giam Bangkok.

Tòa án nói rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về các bác sĩ, và ông Thaksin đã cố tình kéo dài thời gian ở trong bệnh viện.

Thaksin cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tòa án tối cao Thái Lan
