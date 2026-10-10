    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Đội tuyển Việt Nam có cần trẻ hóa mạnh mẽ trước Asian Cup 2027?

    Đội tuyển Việt Nam có cần trẻ hóa mạnh mẽ trước Asian Cup 2027?

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Asian Cup 2027 đang đến gần, trong khi đội tuyển Việt Nam đứng trước yêu cầu làm mới lực lượng sau FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, trẻ hóa đến đâu và làm thế nào để không ảnh hưởng đến sức cạnh tranh là bài toán HLV Kim Sang-sik phải cân nhắc.

    Sau những kết quả chưa như ý gần đây, HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại lực lượng đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sự cân bằng giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ đang trưởng thành.

    Sự tiến bộ của Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hai Long hay Williams Minh Hoàng mang đến những lựa chọn mới. Tuy nhiên, trẻ hóa mạnh mẽ ngay trước Asian Cup 2027 có phải phương án phù hợp?

    Những gương mặt trẻ đang tạo ra sự cạnh tranh

    FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy những chuyển động về nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khẳng định khả năng tạo đột biến, trong khi Hai Long và Williams Minh Hoàng đều ghi bàn ở trận thắng Pakistan 4-2.

    Đội tuyển Việt Nam có cần trẻ hóa mạnh mẽ trước Asian Cup 2027?

    Sự xuất hiện của những gương mặt này giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn, đồng thời tạo sức ép cạnh tranh với nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm.

    Tuy nhiên, một vài màn trình diễn tốt chưa đủ để khẳng định cầu thủ trẻ đã sẵn sàng trở thành trụ cột. Khả năng duy trì phong độ, thích nghi với các đối thủ mạnh và đáp ứng yêu cầu chiến thuật vẫn cần được kiểm chứng.

    Kinh nghiệm vẫn là yếu tố không thể thiếu

    Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng E với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Trước những đối thủ có trình độ cao, kinh nghiệm thi đấu quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng.

    Nguyễn Hoàng Đức là một ví dụ. Khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp độ và tổ chức tấn công của tiền vệ này giúp đội tuyển duy trì sự ổn định, đặc biệt khi phải chịu sức ép.

    Đội tuyển Việt Nam có cần trẻ hóa mạnh mẽ trước Asian Cup 2027? - Ảnh 1.

    Hoàng Đức đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội tuyển Việt Nam

    ẢNH: NGỌC LINH

    Tương tự, những cầu thủ giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ lớp trẻ trong việc tổ chức đội hình, kiểm soát thế trận và xử lý các thời điểm khó khăn. Vì vậy, việc thay thế hàng loạt trụ cột chỉ để giảm độ tuổi trung bình có thể khiến đội tuyển đánh mất sự cân bằng cần thiết.

    Tin liên quan

    Highlight Johor Darul Ta'zim 6-0 PKR Svay Rieng: Đại diện Malaysia thắng hủy diệt

    Highlight Johor Darul Ta'zim 6-0 PKR Svay Rieng: Đại diện Malaysia thắng hủy diệt

    Johor Darul Ta'zim thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại PKR Svay Rieng với tỷ số 6-0 tại ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027. Đại diện Malaysia có chiến thắng áp đảo trước đội bóng Campuchia.

    Đội tuyển Argentina đã sẵn sàng bước vào thời kỳ hậu Messi?

    Những gương mặt nào có thể trở lại đội tuyển Việt Nam?

    Khám phá thêm chủ đề

    đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang-sik Đình Bắc Williams Minh Hoàng Trẻ hóa lực lượng Asian Cup

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận