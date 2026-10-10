Sau những kết quả chưa như ý gần đây, HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại lực lượng đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sự cân bằng giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ đang trưởng thành.

Sự tiến bộ của Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hai Long hay Williams Minh Hoàng mang đến những lựa chọn mới. Tuy nhiên, trẻ hóa mạnh mẽ ngay trước Asian Cup 2027 có phải phương án phù hợp?

Những gương mặt trẻ đang tạo ra sự cạnh tranh

FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy những chuyển động về nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khẳng định khả năng tạo đột biến, trong khi Hai Long và Williams Minh Hoàng đều ghi bàn ở trận thắng Pakistan 4-2.

Đội tuyển Việt Nam có cần trẻ hóa mạnh mẽ trước Asian Cup 2027?

Sự xuất hiện của những gương mặt này giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn, đồng thời tạo sức ép cạnh tranh với nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, một vài màn trình diễn tốt chưa đủ để khẳng định cầu thủ trẻ đã sẵn sàng trở thành trụ cột. Khả năng duy trì phong độ, thích nghi với các đối thủ mạnh và đáp ứng yêu cầu chiến thuật vẫn cần được kiểm chứng.

Kinh nghiệm vẫn là yếu tố không thể thiếu

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng E với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Trước những đối thủ có trình độ cao, kinh nghiệm thi đấu quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng.

Nguyễn Hoàng Đức là một ví dụ. Khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp độ và tổ chức tấn công của tiền vệ này giúp đội tuyển duy trì sự ổn định, đặc biệt khi phải chịu sức ép.

Hoàng Đức đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Tương tự, những cầu thủ giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ lớp trẻ trong việc tổ chức đội hình, kiểm soát thế trận và xử lý các thời điểm khó khăn. Vì vậy, việc thay thế hàng loạt trụ cột chỉ để giảm độ tuổi trung bình có thể khiến đội tuyển đánh mất sự cân bằng cần thiết.